,,Sára závod zvládla velmi dobře takticky. Hned na začátku si na první příčce vypracovala menší náskok a ten si udržela až do cíle. Svoji největší soupeřku Anežku Bažantovou porazila o 17 sekund. Sára Škubalová tak slavila už čtvrtý český titul v cross country v řadě.,“ prozradil předseda oddílu Petr Formánek.

Ve stejné kategorii z otrokovických reprezentantek dojela v konkurenci 39 bikerek Eliška Drongová desátá, Viktorie Erbanová skončila dvacátá.

Na šampionátu ve Stupně se představilo celkem 18 bikerů z Otrokovic. Ti se ve velkém vedru a na suché velmi náročné technické trati snažili dosáhnout na co nejlepší výsledky.

V juniorech skončil Jan Hyneček jednadvacátý, v kadetech Filip Škubal jednašedesátý a Jan Škubal čtyřiašedesátý. Mezi kadetkami brala Veronika Machová 20. místo.

Víc se dařilo mladším bikerům. Ve svých kategoriích dojela Sofie Drongová čtvrtá, Tobiáš Měřínský šestý, Karolína Černá osmá, Josef Gaja patnáctý, Matyáš Orsava rovněž patnáctý, Tomáš Huťka sedmnáctý, Lucie Černá jednadvacátá, Jakub Orsava osmatřicátý, Matyáš Pírek devětapadesátý a Jakub Šimík po technických problémech jednasedmdesátý.

Dva reprezentanti formace TUFO CykloZákladna Otrokovice si zazávodili také ve Stanion Hostýnské padesátce. V ní v kategorii dívky 9 – 10 let skončila Valerie Müllerová třetí a v kategorii chlapci 5 – 6 let obsadil Metoděj Müller stříbrnou příčku. V Bystřici pod Hostýnem se dařilo i sestrám Černým. Karolína Černá vyhrála kategorii dívky 9 – 10 let, Lucie Černá vybojovala v kategorii Žákyně 2 (13 – 14 let) bronzovou pozici.