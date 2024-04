O víkendu se koná 1. ročníku ultratrailu PSG Otrokovická stovka 2024. Závod, jehož pořadatelem je otrokovický SKÁJ team, je dlouhý 108 kilometrů a má převýšení přes 4000 výškových metrů. Poběží se v Buchlovských horách.

Start závodu je v pátek 3. května a to jednu minutu před půlnocí u Městské sportovní haly v Otrokovicích. Zde se také nachází start, cíl a zázemí celého závodu. Celkový limit na zdolání trati je 36 hodin.

Na start se postaví 200 vyznavačů extrémních výzev.

Na trati náročného závodu bude připraveno přes 20 kontrolních bodů a také 7 občerstvovacích stanic rozmístěných v lesích buchlovských hor. Celá trasa bude vyznačena barevnou páskou a její příprava v týdnu před závodem bude logisticky značně náročná. Na celém závodě se proto podílí až 70 pořadatelů a sportovních nadšenců.

„Jedná se o přeběh celého masivu Chřibů ze severu na jih a zpět. Start i cíl je v našich domovských Otrokovicích. Nejjižnějším místem trati je až daleká oblast Kameňáku poblíž Kyjova,“ prozradil jeden z hlavních organizátorů Michal „Tache“ Petřík.

Trasa vede přes dlouhé táhlé chřibské vrcholy, ale sbíhá také do hlubokých lesních údolí.

„Běžci si užijí Chřiby na začátku května, tedy v jednom z nejhezčích období roku, jaké lze v těchto výjimečných horách zažít. Trasa závodu totiž vede přes většinu chřibských dominant a ikonických míst jako jsou vrcholy Buchlov, Komínky, Brdo, Bunč, Bradlo, Holý kopec, Ocásek nebo Břestecká skála,” upozorňuje jeden z tvůrců trati Milan Šima.

„Závodní trať míjí také zajímavé chřibské skalní útvary a skalní městečka, z nichž nejznámější jsou třeba Osvětimanské skály, známé také jako Čertovky, dále pak Kozel, Vlčí jámy, Kazatelna, Budačina, Buchlovský kámen, Břestecká skála a Miláčka. Běžci budou probíhat také v okolí několika chráněných území a přírodních rezervací. Uvést můžeme Holý Kopec, Ocásek, Záskalí nebo právě kvetoucí Moravanské lúky,“ informuje další z tvůrců trati a duchovních otců celé akce Petr Horsák.

A to není všechno. „Na trase je také celá řada historických zajímavostí, ať už se jedná o hradní komplex Buchlov, Koryčanskou kapli, hradisko sv. Klimenta nebo kapli sv. Barbory na vrcholu Modla, která se nachází v místě bývalého keltského oppida. Běžci navštíví také rozsáhlé údolí Salaše a následně budou stoupat kolem historických kamenných hraničníků v okolí vrchu Strachov až k nejvyššímu vrcholu celého chřibského pohoří, slavnému Brdu. Běžci neminou ani dvě ze tří chřibských rozhleden, a to již zmíněné Brdo a Salašskou rozhlednu,“ doplňuje Horsák.

„Zajímavým zpestřením na trase je výběh osvětimanské sjezdovky. A protože závod startuje v pátek o půlnoci, tak si běžci užijí Chřiby jak v noci s čelovkami, tak za svítání i v průběhu celého dne. Výjimečný zážitek čeká na ty, kteří budou za svítání přímo na vrcholu Břestecké skály, odkud je impozantní výhled k hřebenům Bílých Karpat, nad kterými vychází slunce. První běžce očekáváme v cíli přibližně okolo 11. hodiny v sobotu dopoledne,“ předpokládá Petr Horsák.

„Myšlenky uspořádat mimořádný závod se nám honily v hlavě už dlouhou dobu. Původně se měl závod uskutečnit již v roce 2023, ale nakonec jsme místo klasického ultratrailu uspořádali s kamarády z atletického klubu TJ Jiskra Otrokovice, rovinatý maraton a půl v rámci tradičního otrokovického listopadového Běžeckého festivalu, jehož dlouholetým organizátorem jsou právě otrokovičtí atleti. Letos jsme se však již pustili do standardního ultratrailu v lesích a horách našich domovských Chřibů. Dá se říci, že původní maraton a půl, který měl přes 60 km, jsme lehce prodloužili na rovných 108 kilometrů a přesunuli z rovinatějšího profilu v okolí Otrokovic do kopců a hlubokých lesů Buchlovských hor. Jedná se vůbec první ultratrail tohoto rozsahu, který ve Chřibech probíhá. A s ohledem na prostředí Chřibů je to závod v mnohém unikátní,“ uzavírá jeden z otců myšlenky a předseda SKÁJ týmu Radek Šima.