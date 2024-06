/FOTGALERIE a VIDEO/ Obrovský úspěch zaznamenal klub Gymnastického aerobiku – BK – Otrokovice, když na závěr jarních soutěží přivezl z mezinárodního závodu v rakouském Stockerau hned deset medailových umístění.

Klub Gymnastického aerobiku – BK – Otrokovice přivezl z rakouského Stockerau hned deset medailí. | Video: archiv klubu

Mezinárodního závodu Danube Cup se zúčastnilo více než 400 závodníků z Litvy, Rumunska, Slovenska, Rakouska a Česka se svěřenkyně Barbory Karlíkové předvedly v té nejlepší formě.

V sobotu probíhala kvalifikace v sólových kategoriích, kde závodilo v každé kategorii více než 50 sólistek. Do nedělního finále se mohly kvalifikovat pouze dvě dívky z Česka.

V obou kategoriích se kvalifikovaly závodnice GABK. V nejmladší kategorii 6-8 let postoupily do finále Ema a Johana Ambruzovy. Johana byla ve finále úspěšnější a odvezla si stříbro. Ema obsadila 5. místo. V kategorii 9-11 let postoupily do finále opět dvě závodnice otrokovického klubu, a to Inna Volková a Zuzana Sedláčková. Zuzana předvedla bezchybnou sestavu a odvezla si zlatou medaili. Inna Volková obsadila 5. místo.

Dívky z GABK Otrokovice se představily také ve společných sestavách trojic, pětic a taneční sestavě dance. „V obou věkových kategoriích 6-8 let a 9-11 let jsme ovládly všechny tyto týmové sestavy a braly zlaté medaile. Dále jsme obsadil i druhou příčku v triu 9-11 let a také bronz v pětičce 6-8 let. Jmenovitě se o skvělé úspěchy zasloužily dívky Ema a Johana Ambruzovy, Lucie Motýlová, Julia Dohoráková, Eliška a Markéta Vaculovy, Inna Volková, Emma Čablová, Karolína Doleschalová, Zuzana Sedláčková, Terezie Habrová, Nicole Pejšová, Justýna Kraváčková, Sofie Barešová a Melanie Eichlerová,“ nešetřila chválou hlavní trenérka otrokovického klubu Barbora Karlíková.