Otrokovičtí florbalisté jsou v karanténě. Utkání na Spartě bylo odloženo

Start do nové superligové sezony se odkládá. Florbalisté Otrokovic den před prvním zápasem na Spartě museli do karantény. Jeden z hráčů byl totiž pozitivně testovaný na codiv-19. Členové realizačního týmu a spoluhráči, kteří s ním přišli do kontaktu, se v nejbližších dnech podrobí rovněž testům.

Florbalisté Otrokovic. Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl