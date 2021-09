„Všechny výsledky jsou o to cennější, že oddíl nevlastní závodní osmu, na které by mohli veslaři trénovat a reprezentovat město,“ prohlásila trenérka TJ Jiskra Otrokovice Markéta Solařová.

Do nedělních finálových jízd jako první nastoupila dorostenka Kateřina Rulfová. Ta s olomouckými veslařkami obhajovala loňské vítězství. Svou roli favoritek děvčata z Moravy naplnily a s přehledem si dojely pro další triumf.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.