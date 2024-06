Výpravy si ji mohou pamatovat z Olympiády dětí a mládeže z roku 2022. Tehdy byla Klára Vítová ještě členkou výběru Zlínského kraje v šestkovém volejbale. Se spoluhráčkami měla na dosah bronzové medaile, jejich cesta ale skončila těsně pod stupněmi vítězů.

I přes tento úspěch se Klára rozhodla opustit prostředí sportovních hal a vydala se za sluníčkem na písek.

„Plážový volejbal mi vyhovuje více. Užívám si každé padnutí do písku a radši zahraju míč technicky, než abych to hnala přes sílu. Miluju prostředí na venkovních zápasech, když svítí sluníčko a je kolem mě přátelské prostředí, které je pro beach typické,“ prozradila důvody, které ji přivedly k této disciplíně Vítová.

close info Zdroj: Olympijskytym.cz / Dan Kubát zoom_in Plážová volejbalistka Klára Vítová.

Vstup do turnaje se Kláře s parťačkou Barborou Večerkovou povedl na jedničku. Oba úvodní zápasy zvládly bez ztráty setu a vypadalo to, že výprava Zlínského kraje by se mohla obohatit o další body do hodnocení výprav.

Měly na medaili, ale jejich cesta turnajem skončila ve čtvrtfinále. V utkání proti dvojici z Olomouckého kraje dokonce vedly, když první set zvládly v poměru 21:14, ve druhém si ovšem vybraly slabší chvilku a o postupujících rozhodla zkrácená sada.

Tam se ale Kláře s Barborou vůbec nedařilo, prohrály 7:15 a čeká je už jen souboj o konečné umístění.

„Proti Olomouci jsme nastoupily s tím, že si jdeme ten zápas užít. Úvod se nám povedl neskutečně. Tiebreak nám ale nevyšel, soupeřky byly lepší v hlavách,” popsala průběh utkání Klára. „Zápas s Olomoucí byl určitě ten nejlepší, který tady holky zahrály, navíc proti favoritovi na medaile,“ hodnotil nasazení svých svěřenkyň trenér Zlínského kraje Petr Chromý, bývalý extraligový hráč a čtyřnásobný mistr republiky v plážovém volejbale.

I přes porážku si čtvrtfinálový zápas dívky užily. „Vážně bych chtěla vyzdvihnout fanoušky, kteří s námi přijeli. Byli fantastičtí a celou dobu nás hlasitě podporovali,“ děkovala všem přítomným Klára.

Autor: Matěj Čapek