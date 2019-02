„Abych řekl pravdu, tak už jsem v kariéře zažil hodně zápasů, kde nám něco nevychází, ale tohle už byl extrém,“ přiznává útočník Lukáš Pešat. Nejproduktivnější Panter v patnácti zápasech superligového ročníku nasbíral osmadvacet bodů za deset branek a osmnáct gólových asistencí. Poslední trefa do sítě Středočechů dvaadvacetiletého florbalistu vůbec netěšila.



V Mladé Boleslavi jste zaznamenali největší porážku v historii klubu. Čím si ten debakl vysvětlujete?

Před zápasem jsme si ukazovali pozice, ze kterých je Mladá Boleslav nebezpečná a první čtyři góly padly úplně ze stejného místa. My jsme na začátku svoje šance nedokázali využít, kdežto soupeř byl produktivní a příležitosti zužitkoval. Postupně se z toho stával spíš náš boj proti sobě, jelikož nám nevyšlo už vůbec nic.



Kdy vám začalo docházet, že ten zápas nedopadne dobře…

Jak to dopadne jsme nějak zvlášť neřešili. Prostě jsme chtěli hrát to, co máme, ale krize se stále prohlubovala až v konečný výsledek.



Jak těžké bude na zápas a tuhle dardu zapomenout?

Nevím, ale musíme se podívat na video, rozebrat chyby a výsledek hodit za hlavu. Bude to znít asi hloupě, ale v konečném důsledku je jedno, jestli prohrajeme o gól, nebo o čtrnáct. Stejně nemáme žádný bod. Takže teď jde o to, abychom chyby neopakovali v dalších zápasech.



Byla v kabině po nepříjemné porážce velká bouřka, nebo jste se spíše snažili povzbudit?

Po zápase bylo v kabině spíše ticho. Každý se s tím snažil vyrovnat po svém. Po takovém výsledku asi člověk nachází těžko slova, která by měla správnou váhu.





Je podle vás Mladá Boleslav nejsilnější protivník a hlavní adept na titul?

Boleslav má jednoznačně kvalitní kádr, ale každý zápas začíná za bezbrankového stavu a play-off může dopadnout jakkoliv. Stačí, aby se jeden tým dostal dobrým zápasem do laufu a muže vyhrát titul on.



Nyní vás čeká doma Liberec. Vnímáte to jako klíčovou bitvu pro účast v play-off?

Vzhledem k tomu, že je Liberec náš přímý konkurent v boji o play-off, tak to bude jednoznačně klíčový zápas. Pokud vyhrajeme, mělo by být vše v pohodě. Pokud však prohrajeme, budeme bojovat ještě v posledním kole.



Co nedělní zápas rozhodne?

Zápas bude hlavně o naší hře. Pokud nebudeme dělat zbytečné chyby, tak vyhrajeme. Musíme začít hrát od začátku. Chodit přímočaře do branky a ne kombinovat na krásu, jak to máme ve zvyku.



Patří Liberec, který letos udělal výkonnostní pokrok, mezi vaše oblíbené soupeře?

Liberec měl skvělou první polovinu sezony, teď na něj přišla nějaká krize. Osobně mi styl libereckého týmu vyhovuje. Proti němu se mi hraje dobře. Myslím, že na zápas si dost věříme.





Jste nyní pod větším tlakem, nebo se pro vás porážkou v Boleslavi nic nezměnilo?

Je to tlak pouze v naší hlavě, jelikož jsme prohráli velkým rozdílem. Ale jinak jsme vyhráli zápasy, které jsme měli, takže se nedá říct, že by byl tlak nějak větší.



Myslíte si, že se bude rozhodovat o postupujících týmech do play-off až v posledním kole?

Věřím, že Liberec porazíme a v Pardubicích už budeme hrát s větším klidem. Ale samozřejmě víme, že čtyři týmy hrají o tři místa v play-off, takže to bude boj až do posledního zápasu.



Los ale hraje pro vás, ne? Kromě Liberce hrajete ještě s Pardubicemi, které nepatří mezi favority…

Pardubice budou hrát doma, kde znají dobře svou halu, takže zápas to rozhodně nebude lehký. Pokud ale budeme brát svoji hru, tak věřím, že si připíšeme tři body do tabulky.