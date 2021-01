„Situace není ideální,“ připouští navrátilec v otrokovické sestavě. „Půlka sezony je pryč, blíží se play-off a play-down, takže na sobě musíme neustále pracovat. Každý ale musí začít u sebe. Všichni společně pak potřebujeme zmobilizovat síly, dát se dohromady a konečně začít vyhrávat,“ přidává odhodlaně.

Svého návratu v žádném případě nelituje. I když první duely v novém roce rozhodně nebyly jednoduché, na palubovce nic nevypustí. Do všeho jde naplno.

„Po roční pauze to bylo takové složitější. Florbal se ale nezapomíná, takže postupem času je to o něco lepší, pomalu se do toho dostávám,“ říká útočník, jenž si v pěti duelech připsal jednu asistenci a čtyři trestné minuty.

Ze sestupu strach nemá. Věří, že se situace zlepší a výsledky se díky poctivé práci brzy dostaví. „Snad v zápasech, které nám do konce základní části zbývají, uhrajeme nějaké body. I když play-off už moc reálně nevypadá, na deváté nebo desáté místo bychom to mohli dotáhnout,“ věří.

Panteři se ale po sérii nezdarů daleko dopředu nedívají, v hlavách vždy mají nejbližší dvojzápas. Nyní Moravany čeká domácí duel s Vítkovicemi a venkovní střetnutí v Liberci. Ani jedna šichta nebude jednoduchá. „Pro nás je každý zápas těžký,“ přiznává s úsměvem.

„Dlouho jsme nevyhráli, naposledy na začátku roku v Brně proti Hattricku. Máme trošku hlavy dole, ale nic nevzdáváme. Pokusíme se připravit co nejlépe a konečně uspět,“ říká odhodlaně. „I když proti Vítkovicím se s body moc nepočítá, třeba překvapíme. V Liberci to taky nebude nic lehkého, ale nějakou šanci máme,“ míní.

Pokud chtějí Panteři uspět, zlepšit musí obranu i útok. Svěřenci trenéra Kvapila totiž v šestnácti duelech zaznamenali pouze 64 branek, nejméně ze všech superligových účastníků. Naopak inkasovali 124 gólů, horší defenzivu mají pouze Black Angels a Česká Lípa.

„Musíme zlepšit úplně všechno, ale hlavně musíme začít od obrany, která je teďka hodně špatná,“ uvědomuje si Sovják. Přitom v předcházejících ročnících otrokovičtí florbalisté vždy na pevnou defenzivu sázeli, vyráželi z ní do brejkových akcí. „Na obraně jsme hodně stavěli, fungovalo nám to docela dobře,“ přikyvuje třicetiletý útočník. S koncovkou ale mají Moravané rovněž velké problémy.

„Dáváme málo gólů, útočná činnost není dobrá,“ souhlasí.

Panterům letos nesvědčí nejen zápasy bez diváků, ale i náročný program. Hrát dva dny po sobě, navíc s přejezdem, není vůbec jednoduché. „Pro mě osobně je to docela dost náročné. Dokážu se dobře připravit na jeden zápas, ale v tom druhém už mi občas docházejí síly,“ přiznává. „Podle mě to není od asociace dobře nastavené. Ale vím, že s tím nic nenadělám, že to mají všichni stejné,“ dodává.