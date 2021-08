„Je to trenér, který má vazbu na Zlínský kraj a záleží mu na florbale v naší lokalitě. Věříme, že týmu dodá nový drajv a hráčům sebevědomí,“ přeje si šéf moravského klubu Karel Ťopek.

Ševčík podepsal v Otrokovicích smlouvu na jeden rok s opcí na další dva při splnění výsledkových cílů.

„S návratem jsem problém neměl. Beru to jako určitý dluh. Otrokovice mi daly šanci se do Superligy dostat,“ připomíná Ševčík, že Panteři byli jeho první štací v nejvyšší soutěži.

Po rozvázání smlouvy a nečekaném konci v lednu 2018 působil coby asistent Vítkovic, konkurenční Ostravu pak vedl z pozice hlavního trenéra.

„Minulý rok jsem nebyl u žádného superligového týmu, ale hodně věcí jsem dělal individuálně a soukromě pro kluby. Měl jsem florbalu možná více než na běžné klubové úrovni. Byla to hodně dobrá zkušenost,“ prozradil Ševčík.

Bývalý hokejový brankář u Panterů nahrazuje předsedu klubu Ťopka.

Otrokovická legenda první mužstvo dočasně převzala na konci minulé sezony po Michalu Kvapilovi, lepších výsledků s týmem ale nedosáhla.

„Mé působení bylo pouze nouzovým a ve finále neúspěšným řešením. Navíc vnitřně cítím, že můj čas, abych vedl mužský celek, ještě nenastal a je třeba zkušenějšího a kvalifikovanějšího trenéra,“ prohlásil Ťopek.

Ševčík se do Otrokovic vrací v době, kdy dochází k přestavbě mužstva.

Když ho v lednu 2018 opouštěl, byli Panteři pátí. Poslední ročníky jim ale vůbec nevyšly.

V minulé sezoně skončili Moravané poslední a zachránili se i díky tomu, že v covidové sezoně nakonec nikdo nesestupoval.

„Tým se postupně rozpadal. A i když pár hráčů zůstalo, teď skládáme úplně nový mančaft,“ připomíná Ševčík. „Když jsem ho teď převzal, někteří hráči projevili zájem se vrátit, s některými vyjednáváme,“ přidal.

Po pár trénincích má z týmu dobrý pocit. „Spoustu věcí je potřeba dopilovat, bude to hodně o mravenčí práci. Ale když budou kluci poctivě makat, nebojím se, že se vrátíme tam, kam patříme – minimálně do středu tabulky. Chci od začátku výsledky, nejdeme do sezony s tím, že budeme něco zachraňovat,“ zdůraznil Ševčík.

Mužstvo chce zase vrátit zpátky do play-off. I proto společně s vedením klubu intenzivně shání posily.

Kariéru totiž ukončil obránce Michal Nagy, juniorský mistr světa Koláčný zase přestoupil k mistrovi do Mladé Boleslavi.

Smlouvu naopak prodloužil Vykopal, v klubu zůstávají i Hrabal s Gálem.

Otrokovičtí florbalisté se fanouškům poprvé představí v pondělí 16. srpna, kdy v zápase Českého poháru přivítají Bulldogs Brno.

Derby se odehraje už v nově zrekonstruovaná sportovní hale na Štěrkovišti, kam se Panteři vracejí po třech letech.

Novou superligovou sezonu odstartují 11. září proti Chodovu.