Čtvrté utkání začíná znovu v osmnáct hodin.

Otrokovice jsou ve složité situaci, ale sérii stále nebalí.

„Půjdeme se z toho vyspat a zítra je před námi nová výzva. Pokusíme se vzít z dneška pozitivní věci a zápas uhrát,“ prohlásil kouč Panterů Michal Kvapil.

Jeho tým v sobotním střetnutí nezvládl především první třetinu. Moravané v 17. minutě prohrávali už 0:4 a ve zbytku zápasu jen marně dotahovali náskok rozjetého protivníka.

„Úvodní část jsme zahráli velmi špatně. Sice jsme po se time-outu trochu přitáhli, ale stále jsme měli hrát z dobré obrany,“ ví Kvapil.

Otrokovice vrátily do hry Lukáš Kvapil s kanonýrem Zapletalem. Když ve 21. minutě Pešat vstřelil kontaktní branku, vypadalo to na velký obrat, ale Mladá Boleslav si ještě ve druhé třetině vzala dvoubrankový náskok zpět a dál kontrolovala hru.

V úvodu závěrečné periody navíc hostující Zakonov upravil na 6:3 a bylo téměř hotovo. Kostka sice proměněným trestným střílením a přesnou ranou závěr utkání zdramatizoval, ale Tokoš definitivně zlomil odpor houževnatého soka.

„Dnes jsme oproti dvěma zápasům venku měli daleko více příležitostí ke skórování, bohužel jsme většinu z nich neproměnili,“ mrzí domácího kouče.

Středočeši byli efektivnější, nekompromisně trestali chyby soupeře.

„Pomohl nám gól z přesilovky, díky kterému jsme zvýšili aktivitu s míčem i bez něj a šli do zaslouženého vedení 4:0. Soupeř se pak vrátil díky třem gólům z dálky do zápasu. Naštěstí nás tento moment nezlomil, uklidnili jsme hru a šli do zaslouženého vedení. Závěr z naší strany byl ubojovaný,“ prohlásil kouč Mladé Boleslavi Jan Pazdera.

Favorit těžkou šichtu zvládl i přes opatrný a nečekaně pasivní vstup do zápasu. V neděli ale florbalisté Mladé Boleslavi svůj postup definitivně stvrdit. Fanoušci Panterů tak možná půjdou na superligový zápas v letošním ročníku naposledy.

„Děkuji vynikajícím divákům za podporu, doufám, že nás přijdou podpořit i zítra," věří Michal Kvapil.

Bez oddaných příznivců budou Panteři obhájce trofeje jenom složitě zlobit.

HU-FA Panthers Otrokovice - Technology Florbal Mladá Boleslav 5:7 (2:4, 1:1, 2:2), stav série: 0:3

Branky a nahrávky: 18. Kvapil, 18. Zapletal (Gál), 21. Pešat, 48. Kostka trestné střílení, 59. Kostka – 13. Natov (Pluhař), 14. Tadeáš Chroust (Tomašík), 16. Bína (Natov), 17. Curney (Natov), 33. Řehoř (Tomáš Chroust), 41. Zakonov (Bína), 60. Tokoš (Natov). Rozhodčí: Gavlas, Mikula. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 362. Střely na branku: 23:28.

Otrokovice: Michaljovič (Majrich) – Rožnovják, Kostka, Zimmer, Mich. Nagy, Kvapil – Sovják, Vykopal, Uhrinovský – Jurčík, Zapletal, Szweda – Gál, Pešat, Kittel – Volek, Petřík.

Mladá Boleslav: L. Bauer (Musil) – Novák, Řehoř, Höffer, Zakonov, Krzyžanek – Tomáš Chroust, Tadeáš Chroust, Bína – Tokoš, Pluhař, Gruber – Curney, Tomašík, Natov.

Další výsledky: Bohemians – Sparta Praha 5:4 (stav série: 1:2), Ostrava – Chodov 4:3 (stav série: 2:1), Vítkovice - Střešovice 5:4 (stav série: 1:2)