„I když druhá třetina byla z naší strany o něco lepší, chvilkami jsme působili odevzdaně. A když budeme soupeřům našimi hloupými chybami nabízet možnosti na skórování, nebudeme vyhrávat,“ ví dobře otrokovický kouč Michal Kvapil.

Mužstvo se snažil na sobotní duel dobře nachystat, veškerá příprava ale znovu přišla vniveč. „V šatně jsme si něco řekli, ale nezafungovalo to,“ posteskl si Kvapil.

Moravané drželi remízový stav jenom chvíli. V páté minutě Petřík reagoval na gól hostujícího Sládečka, ve zbytku utkání Panteři jen marně dotahovali náskok Pražanů. Tatran zvládl dvě oslabení, zápas po většinu času v klidu kontroloval. „ Zlomový byl nástup do třetí třetiny. Vždycky se na soupeře přitáhneme, dáme gól, ale další střídání zase hloupou branku dostaneme,“ kroutí hlavou otrokovický trenér.

Panteři padli počtvrté za sebou, z šestnácti letošních duelů bodovali jen čtyřikrát. „Bolí to opravdu hodně, protože body nesbíráme,“ štve také útočníka Martina Szwedu, který si k úterním narozeninám nadělil dárek v podobě vstřelené branky, gól ale smutek z nepříznivého výsledku nemohl překrýt.

Hrdinou sobotního utkání byl Matěj Havlas. Střešovický útočník se v 15. kole blýskl pěti body. Tak produktivní v Superlize ještě nikdy nebyl. „Je to osobní úspěch. Jsem rád, že čísla jsou vyšší, ale týmový výsledek stavím ještě výš,“ říká.

Tatran zabral po třech porážkách, na Zlínsku splnil roli favorita. „Je to vzpruha a uklidnění. Konečně jsme to zlomili, nastříleli deset branek. Dostali jsme se na vítěznou vlnu. Snad na ní vydržíme co nejdéle,“ přeje si nejenom Havlas.

Hosté neměli na Moravě žádné velké problémy, po většinu utkání na palubovce kralovali. „Soupeře jsme na dostřel moc nepouštěl. Maximálně jsme je nechali snížit na rozdíl dvou branek, pak jsme jim ale utekli,“ těší mladého útočníka.

Spokojený byl i kouč Tatranu Milan Fridrich. „Pro nás to bylo důležité utkání. Potřebovali jsme získat sebevědomí, dostat se zpátky na vítěznou vlnu. Většinu času jsme měli zápas pod kontrolou, některé věci nás ale brzdily. Utkání mohlo být klidnější, ale zvládli jsme dvě oslabení. I když řádila hlavně první pětka, celkově to byl slušný týmový výkon,“ zhodnotil duel střešovický kormidelník.

Panteři musí na sobotní porážku rychle zapomenout. V neděli cestují do Prahy, kde v souboji nejhorších týmů vyzvou předposlední Královské Vinohrady. „Věřím, že se ze zápasu ponaučíme a zítra vkročíme pravou nohou. Snad už konečně vyhrajeme,“ doufá Szweda.

Změnit ale musí hlavně přístup k utkání. „Nasazení musí být větší. A taky musíme více a rychleji střílet, protože nám chybí jednoduchost a lehkost,“ dodává Kvapil.

Florbalová Livesport Superliga, 15. kolo

HU-FA Panthers Otrokovice – Tatran Střešovice 4:10 (2:4, 2:3, 0:3)

Branky a nahrávky: 5. Petřík (Vykopal), 16. Zapletal (Sovják), 26. Szweda (Zapletal), 33. Hrabal (Červenka) – 3. Sládeček (Havlas), 6. Langer (Němeček), 6. Meliš (Šindelář), 17. Brautferger, 25. Brautferger (Němeček), 31. Langer (Havlas), 38. Piskáček (Meliš), 43. Brautferger (Havlas), 54. Havlas (Langer), 56. Havlas (Langer). Rozhodčí: Bališ, Varga. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Bez diváků. Střely na branku: 16:26.

Otrokovice: Majrich (Raška) – Szweda, Michal Nagy, Kvapil, Medek – Červenka, Sovják, Zapletal – Koláčný, Gál, Hrtús – Šťourač, Hronek, Pšenčík – Vykopal, Petřík, Hrabal – Nehila.

Střešovice: Frühbauer (Kříž) – Mühlfait, Piskáček, Jan Kolísko, Sládeček, Němeček, Pánek – Tlapák, Kreysa, Papoušek – Sádlo, Jak. Kolísko, Langer – Havlas, Meliš, Švéda – Šindelář, Brautferger.

Další výsledky: Ostrava – Královské Vinohrady 5:2, Liberec – Hattrick Brno 4:5, Česká Lípa – Black Angels 10:9 po nájezdech, Pardubice – Sparta a Vítkovice – Chodov odloženo.