Otrokovičtí florbalisté dobře rozehraný nedělní duel s Black Angels nedotáhli, Pražanům podlehli 4:5 a do tabulky si o víkendu připsali jediný bod, když v sobotu podlehli favorizované Spartě 1:5.

„Je to škoda, mohli jsme z dalšího domácího dvojzápasu vytěžit víc,“ uvědomuje si kouč Panterů Michal Kvapil.

Nedělní přetahovaná dospěla až do prodloužení. V něm hostům vystřelil bonusový bod navíc Renčín, jemuž připravil vítěznou trefu Hromada. „I když hru ve třech trénujeme, v zápasech nám moc nejde. Asi je to o hlavách hráčů. Má to být zábava, my jsme ale spíš takticky svázaní, hlavně nechceme dostat gól,“ mrzí Kvapila.

Jeho týmu v tu chvíli šli hlavy dolů. Domácí cítili, že z vyrovnaného utkání mohli vytěžit víc. I když začátek jim krutě nevyšel. Domácí zaspali úvod, dvakrát v jedné minutě inkasovali a brzy museli dotahovat nepříjemnou dvoubrankovou ztrátu.

Nejprve mířil přesně Novotný, vzápětí překonal novice v domácí brance Rašku nepokrytý Hanák.

„I když jsme se na to připravovali, zase jsme zaspali nástup do utkání. Nechali jsme se unést, byli všude pozdě. Hlavami jsme byli ještě v šatně,“ štve domácího kouče.

Otrokovicím z bryndy pomohla až početní výhoda. V přesilovce udeřil Vykopal a domácí rázem ožili. Vyrovnat mohl Gál, ale na konci úvodní části orazítkoval pouze tyč.

Na 2:2 upravil až ve 28. minutě Szweda, jenž si počkal před gólmanem a bekhendem poslal balónek pod horní tyčku. O chvíli později završil obrat Hrabal.

„Ve chvíli, kdy jsme vedli 2:0, jsme úplně přestali střílet a ohrožovat bránu soupeře. Držení balonku jsme celkem měli, ale za druhou třetinu dvě střely na bránu, to je zoufalé,“ zlobil se asistent trenéra Black Angels Petr Pajer.

Pražanům pomohla až druhá přestávka. Hned po nástupu do závěrečné části totiž Hromada srovnal na 3:3. Pak byl ale vyloučen hostující Bouček a Vykopal svým druhým přesilovkovým gólem vrátil Moravanům těsný náskok.

Vedení domácí florbalisté drželi ještě v 56. minutě. Nedovolený zákrok Medka potrestal Pícha, jenž poslal utkání do prodloužení. „Od nás tam byly zbytečné dva fauly a vyloučení, což rozhodlo,“ míní Kvapil. „Je škoda, protože jsme to vždycky dobře ubránili, ale pak nevyužili brejky. Kdybychom je zvládli, zlomili bychom to a zápas by byl náš,“ ví dobře.

Panteři v dramatickém závěru přečkali oslabení po vyloučení kapitána Kvapila, v nastavení ale padli. „Pro nás jsou to utrápené dva body,“ tvrdí Pajer. „Vzhledem k vývoji utkání jsou pro nás super, celkově jsme ale zklamaní. Jeli pro vítězství, to máme, ale výkon nebyl dobrý,“ dodal Pajer. .

Otrokovičtí florbalisté nyní mají týden na odpočinek a na přípravu na další náročný víkendový dvojzápas. V sobotu se představí znovu doma, když v derby vyzvou Hattrick Brno. V neděli se ale přesunou do Prahy, kde je čeká Chodov.

Florbalová Superliga, 12. kolo -

HU-FA Panthers Otrokovice – Black Angels 4:5 po prodloužení (1:2, 2:0, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Vykopal (Gál), 28. Szweda (Jurčík), 32. Hrabal (Hronek), 46. Vykopal (Hrabal) – 5. Novotný (R. Hanák), 6. T. Hanák (R. Hanák), 41. Hromada, 56. Pícha (Bouček), 62. Renčín (Hromada). Rozhodčí: Kačer, Vašíček. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:1. Bez diváků. Střely na branku: 21:21.

Otrokovice: Raška – Kvapil, Medek, Michal Nagy, Szweda – Červenka, Gál, Grlický – Hrabal, Hronek, Hrtús – Jurčík, Nehila, Petřík – Pšenčík, Šťourač, Vykopal.

Black Angels: Matiášek – Bauman, Bouček, Ludvík, Obuškevič, Straka – Burian, Denemark, Fryš – R. Hanák, T. Hanák, Hněvkovský – Hromada, Nachtmann, Neklan – Novotný, Pícha, Renčín.

Další výsledky: Sparta Praha – Královské Vinohrady 5:4, Česká Lípa – Ostrava 2:9, Vítkovice – Liberec 3:4, Střešovice – Mladá Boleslav 1:2, Pardubice – Chodov 7:11, Bohemians – Hattrick Brno 9:5.