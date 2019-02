Otrokovičtí florbalisté zvládli další důležitou bitvu a přiblížili se účasti v play-off.

Otrokovičtí Panteři. Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl

Panteři sice na palubovce České Lípy prohrávali po dvaceti minutách 0:3, ale výsledek čtyřmi brankami otočili a nakonec na severu Čech vydolovali cenné dva body za výhru 5:4 v prodloužení. Páteční duel v čase 60:44 rozsekl hostující útočník Ladislav Gál.

„Velice špatná první třetina, kdy jsme byli ještě někde v autobuse na cestě, dostala soupeře do vedení a my jsme museli hodně bojovat o to, abychom vůbec dosáhli na nějaké body. Po úpravě v sestavě se hra zlepšila a výborným výkonem našeho gólmana jsme se dostali zpět do hry. V závěru jsme měli více štěstí a vezeme si důležité dva body,“ prohlásil hostující trenér Michal Kvapil.

Domácí trenérka Lenka Bartošová litovala zahozených tutovek i promrhaného náskoku.

„Zápas jsme si prohráli úplně sami. Škoda našich neproměněných šancí, ale to si říkáme po každém zápase. Budeme muset zlepšit produktivitu," ví Bartošová.

Moravané bodovali v šestém z posledních sedmi utkání a v superligové tabulce se posunuli před Liberec na šesté místo. V neděli se otrokovičtí florbalisté představí v Mladé Boleslavi.

Panterům se v pátek večer povedla odplata za zpackaný domácí duel s Českou Lípou. I když po reprezentační přestávce se Pešat a spol. rozjížděli hodně pozvolna a od druhé minuty dotahovali náskok soupeře.

Severočechy poslal do vedení útočník Krajcigr, který si připsal třiačtyřicátý kanadský bod. Na 2:0 zvyšoval po Novotného nahození Štěrba, sedm sekund před koncem úvodní části se trefil ještě Vlček a Česká Lípa vedla 3:0.

Hotovo ale rozhodně nebylo. Hosté se za nepříznivého stavu probrali a skóre v prostřední periodě třemi brankami srovnali. Pantery za obratem táhl Lukáš Pešat. Nejproduktivnější Panter v letošní superligové sezoně nejprve připravil branku pro Gála, vzápětí u kontaktního gólu asistoval Kittelovi.

Ve 39. minutě se Pešat prosadil sám a za nerozhodného stavu 3:3 se začínalo od začátku. Otrokovice přiblížil výhře v úvodu třetí třetiny Vykopal, jenž po Gálově asistenti završil obrat.

Česká Lípa ale stačila rychle reagovat, když skóre srovnal Tichý. Domácí protivníka přestříleli 30:17, ale bod navíc nakonec brali hosté. Vyrovnaný duel rozhodl v 61. minutě Gál.

Panteři na palubovce jedenáctého týmu potvrdili výbornou formu z posledních utkání a po dalším venkovním triumfu se vyhoupli na šesté místo. Vytoužené play-off je zase o kousek blíž.

FBC 4CLEAN Česká Lípa – HU-FA Panthers Otrokovice 4:5 po prodloužení (2:0, 1:3, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Štěrba (Novotný), 20. Vlček (Dzierža), 22. Krajcigr (Novotný), 44. Tichý (Štěrba) – 27. Gál (Pešat), 31. Kittel (Pešat), 39. Pešat (Zapletal), 43. Vykopal (Gál), 61. Gál (Zapletal). Rozhodčí: Dolanský, Sýkora. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 285. Střely na branku: 30:17.

Česká Lípa: Dvořák (Ponomarev) – Tichý, Mlejnek, Kadlec, Pastor, Slaný, Štěrba – Dzierža, Marhan, Spilka – Karel, Matějíček, Jansa – Novotný, Kněžour, Jirsa – Krajcigr, Vlček, Ekl.

Otrokovice: Michaljovič (Majrich) – Rožnovják, Kostka, Zimmer, L. Kvapil – Sovják, Szweda, Zapletal – Gál, Haša, Pešat – Mar. Nagy, Kittel, Volek – Vykopal, Petřík.

Další výsledky 23. kola: Ostrava – Mladá Boleslav 4:5 po prodloužení, Chodov – Pardubice 6:5 po prodloužení, Vítkovice – Bohemians 7:4.

1. Sparta 23 19 0 1 3 147:85 58

2. Mladá Boleslav 23 17 3 0 3 179:88 57

3. Vítkovice 23 17 1 2 3 164:94 55

4. Chodov 23 16 2 1 4 167:101 53

5. Střešovice 23 11 2 2 8 133:113 39

6. Otrokovice 23 8 3 2 10 108:99 32

7. Liberec 23 9 2 1 11 125:138 32

8. Ostrava 23 8 2 2 11 116:117 30

9. Bohemians 23 8 0 5 10 127:127 29

10. Královské Vinohrady 23 6 2 1 14 95:154 23

11. Česká Lípa 23 5 2 3 13 119:147 22

12. Pardubice 23 4 3 2 14 103:164 20

13. Bulldogs Brno 23 6 0 1 16 83:159 19

14. Znojmo 23 3 2 1 17 107:187 14