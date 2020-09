„Jsme samozřejmě zklamaní. Doma jsme chtěli uspět a v poháru jít dál. Bohužel jsme opět byli neproduktivní a nesoustředění. Musíme být v hlavách v zápase celou dobu a ne jen v určitých pasážích. Dostali jsme stejné branky,“ zlobil se otrokovický kouč Michal Kvapil.

Trenér Panterů Kvapil letos dal v poháru příležitost především mladším hráčům, aby nasáli atmosféru mužského florbalu.

I proto Otrokovice doplácí na nezkušenosti i taktické chyby. Superligový tým nestačil na brněnské Buldoky ani Znojmo, soupeřům z nižší soutěže podlehl v prodloužení, respektive po nájezdech.

Výhry se Panteři nedočkali ani proti Ostravě. Jistý vítěz skupiny sice na půdě moravského rivala šetřil některé opory, včetně dlouholetého otrokovického lídra Pešata, i tak si ale hosté domů odvezli divokou výhru. Dvěma góly se proti bývalému klubu uvedl Kittel.

Dvakrát se trefil i domácí univerzál Pavel Jurčík. „Z mé strany to byl docela slušný zápas. Kromě dvou branek jsem nastřelil i dvě tyčky. Kdybych šance proměnil, bylo by to fajn,“ ví šestadvacetiletý florbalista.

Ani přesné Jurčíkovy zásahy, který v pondělí večer začal v obraně, ale Otrokovicím k výhře a postupu do další fáze soutěže nepomohly. „Byla to taková přetahovaná. Pokaždé, když jsme se na soupeře dotáhli, jsme po naší nesoustředěnosti inkasovali další branku, která nás vždycky srazila na kolena,“ uvedl Jurčík.

Panteři přitom měli zápas velmi dobře rozehraný. Po první třetině vedli 2:0, po čtyřiceti minutách drželi jednobrankový náskok.

„Začátek zápasu byl dobrý, Ostrava pak trošku změnila styl hry a začala dobře napadat rozehrávku. Z toho pramenily dlouhé balony a ztráty míčů, po kterých jsme z brejků dostávali jednoduché góly,“ posteskl si Jurčík.

Závěrečná část už jednoznačně patřila Severomoravanům. Ostrava pětkrát udeřila a výsledek otočila.

„Zapracovat musíme hlavně na fyzické kondici. Někteří kluci jsou na tom opravdu špatně. V některých pasážích hry taky trošku tápeme a nevíme, co máme hrát,“ přiznává Jurčík.

Na vyladění formy už moc času nemají. Nový superligový ročník startuje už za dva týdny. Pantery hned na úvod čekají dva venkovní duely v Praze. Nejprve se v neděli 13. září představí na Spartě, pak hrají ve Střešovicích. Doma se fanouškům ukáží až 20. září v souboji s Královskými Vinohrady.

Pohár Českého florbalu

Hu-Fa Panthers Otrokovice – FBC Ostrava 5:7 (2:0, 1:2, 2:5)

Branky: 46. a 48. Jurčík, 11. Szweda, 17. Červenka, 37. Nagy, - 31. a 46. Kittel, 42. a 47. Klimscha, 50. a 55. Dohnal, 27. Sládek. Rozhodčí: Kačer, Vašíček;. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 113. Střely na branky: 26:16.

Další výsledky: Bulldogs Brno – Otrokovice 3:2 po prodloužení, Znojmo – Otrokovice 7:6 po nájezdech.

Konečná tabulky skupiny E

1. Ostrava 3 3 0 0 0 29:13 9

2. Bulldogs Brno 3 1 1 0 1 11:15 4

3. Znojmo 3 0 1 0 2 18:26 3

4. Otrokovice 3 0 0 2 1 13:17 2