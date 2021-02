„Vzhledem k vývoji utkání jsme pomýšleli na víc. V naší situaci je ale bod proti takovému týmu, jako je Chodov, zlatý,“ ví dobře nový hlavní trenér Panterů Karel Ťopek.

Šéf moravského klubu koučoval tým ve třetím utkání, sérii bez porážky ovšem nepřerušil. Poslední tým neuspěl poosmé za sebou, proti Chodovu ale zaknihoval alespoň bod. „Jsme s ním spokojení,“ zopakoval Ťopek.

Navíc výkon byl mnohem lepší než o den dříve v Pardubicích, kde Otrokovice prohrály 3:7.

„V sobotu za nás hrál jiný tým než v neděli. Jenom škoda, že tyto výkony nedokážeme zopakovat ve více zápasech,“ mrzí domácího kouče.

V sestavě Panterů nastoupila i trojice mladých Lotyšů. Rudzitis s Lapinšem si dokonce připsali asistenci.

„Přinesli novou krev do týmu. Je jim teprve osmnáct, takže mají síly na to, aby tam lítali. Jsem s nimi velice spokojený. Určitě si řekli o šanci, kterou v dalších zápasech také dostanou,“ prohlásil Ťopek.

Ani zahraniční akvizice ale další porážku neodvrátily, Panteři dál zůstávají v tabulce poslední. „Není to příjemné, ale my se soustředíme na zápasy play-down. Na desítku ani play-off už to samozřejmě nevypadá. Jsme realisté, připravujeme se na záchranné boje,“ přiznává.

Pokud však v nadcházejících duelech zopakují nebo se alespoň přiblíží nedělnímu výkonu, mají šanci znovu bodovat. V útoku se domácím dařilo, konečně proměňovali šance. Za stavu 6:2 ale na chvíli zapomněli bránit, čehož hosté využili a skóre během pár minut srovnali. Řádil hlavně Petr Majer, který se trefil hned čtyřikrát. Pokaždé mu přihrával Vávra, jenž k asistencím přidal i jednu branku a celkově zaznamenal pět bodů.

V otrokovickém dresu se dvěma přesnými zásahy blýskl junior Jan Hrtús. „Mamce jsem říkal, že dám hattrick. Je to škoda, klidně jsme mohli vyhrát,“ cítí osmnáctiletý útočník.

Chodov sahal po výhře už v závěru základní části. Pražané soupeře v posledních minutách zmáčkli, gólman Majrich se ale činil a několika parádními zákroky spoluhráče podržel. Na pohotovou ránu Ondruška v prodloužení ale nedosáhl.

Trenér Panterů Ťopek si tak na první superligovou výhru musí minimálně dva týdny počkat, nyní má jeho tým dva týdny volno.

Florbalová Livesport Superliga, 24. kolo -

HU-FA Panthers Otrokovice - FAT PIPE Florbal Chodov 7:8 po prodloužení (3:2, 3:4, 1:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Koláčný, 4. Hrtús (Rudzītis), 11. Nehila (Vykopal), 24. Červenka (Michal Nagy), 26. Hrtús (Lapinš), 26. Hrabal (Koláčný), 41. Vykopal (Majrich) – 11. Majer (M. Vávra), 17. Mikeš (Ondrušek), 27. Majer (M. Vávra), 31. Ondrušek, 31. Majer (M. Vávra), 33. M. Vávra (J. Bauer), 45. Majer (M. Vávra), 61. Ondrušek (Sýkora). Rozhodčí: Sýkora, Tkáč. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Bez diváků. Střely na branku: 19:26.

Otrokovice: Majrich (Vorálek) – Szweda, M. Nagy, Kvapil – Červenka, Zapletal, Koláčný – Javořík, Vilmanis, Rudzītis – Hrtús, Šťourač, Lapinš – Vykopal, Petřík, Hrabal – Nehila, Šmajda.

Chodov: Hodík (Šimůnek) – Maxa, T. Vávra, Sýkora, J. Bauer, Podhráský, Strnad – Ondrušek, Plíhal, Vošta – Slunečko, M. Vávra, Řezáč – M. Koutný, Eremiáš, Majer – J. Koutný, Horký, Mikeš.

Další výsledky: Ostrava – Pardubice 5:4, Vítkovice – Mladá Boleslav 4:6, Black Angels – Liberec 5:6.