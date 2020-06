Informaci přinesl klubový web Panterů.

„Věděli jsme, že se tyto odchody dříve či později uskuteční. Oba kluci totiž bydlí a pracují v Brně, navíc Martin už poslední sezonu v Hattricku hostoval. Matěj celé roky dojížděl a chápu, že už chce mít trochu klid. Za vše, co pro florbal v Otrokovicích udělali jim patří obrovský dík. Jak Matěj, tak i Martin jsou nesmazatelně zapsaní do historie klubu a pro mne osobně budou vždy Panteři, ať už budou mít na sobě jakýkoliv dres,“ prohlásil předseda otrokovického klubu Karel Ťopek.

Novými muži na soupisce Panterů jsou útočník Matěj Hronek a obránce David Medek. Oba přišli na přestup.

„Využili jsme situace, která se nabízela. Trenéři o Matěje a Davida velice stáli. Jsem šťastný, že se rozhodli přijmout výzvu a přidali se k nám. Oba jsou mladými a perspektivními hráči, kteří mají touhu se ukázat. Věřím, že se u nás posunou výkonnostně zase nahoru a budou oporami týmu,“ přeje si Ťopek.

Hronek se už na konci minulé nedokončené sezony rozhodl, že už v Hattricku pokračovat nebude. Do Otrokovic ho přilákal trenér Kvapil.

„Na spolupráci se moc těším a doufám, že v sezoně dojdeme co nejdál,“ řekl Hronek.

Na nový soutěžní ročník i otrokovické fanoušky se velmi těší také David Medek.

„Z příchodu k Panterům mám radost, jelikož vše na mě zatím působí dobrým dojmem, od přátelských kluků až po vedení, se kterým se mi velmi dobře spolupracuje. Nezbývá mi nic jiného než makat, abych byl platným členem týmu,“ dodala další posila.

Matěj Kostka odehrál za Otrokovice v nejvyšší soutěži rovných dvě stě utkání, ve kterých si připsal 56 branek a 43 asistencí. Ofenzivní bek, který přišel na Štěrkoviště v roce 2010, byl u postupu do Superligy před vyprodanou Novestou.

Na sezonu 2012/2013 a část 2013/2014 si odskočil do Bulldogs Brno, aby se před play-off vrátil a zažil s Pantery historickou účast v semifinále nejvyšší soutěže. V dalších letech se postupně stal jednou z hlavních opor mužstva a zároveň se staral o marketing klubu.

„Děkuji za všechny zážitky a chvíle, které jsem mohl v Otrokovickém dresu zažít! Všechny zážitky, které jsem tady během těch let mohl prožít, mi navždy zůstanou v srdci.

Rozhodnutí nebylo pro mě vůbec jednoduché, ale dospěl jsem k závěru, že je čas na nový impuls. Klíčovým faktorem bylo i to, že posledních osm let bydlím v Brně, takže jsem musel na tréninky dojíždět, což bylo pro mě dost náročné,“prohlásil Kostka.

Martin Nagy i kvůli častým zraněním stihl za Pantery odehrát celkem 118 zápasů. Odchovanec klubu prošel všemi mládežnickými kategoriemi a nechyběl ani u postupu do nejvyšší soutěže a do semifinále přes Chodov.

Nejvíce se mu dařilo v sezoně 2015/2016, kdy zaznamenal osmnáct branek a sedm asistencí. Mimo jiné se aktivně jako trenér účastnil Panthers kempu a dříve měl v klubu na starost sociální sítě.

„Přestože to pro mne vlastně nebude žádná citelná změna, tak je to zvláštní pocit po tolika letech strávených v Panterech patřit jinému klubu. V Otrokovicích jsem zažil spoustu nezapomenutelných okamžiků, jako byl třeba postup do extraligy, který pro mne byl asi to úplně nejvíc! Měl jsem možnost nastupovat v jedné lajně s bratry, poznal jsem spousty skvělých lidí a kamarádů. Nicméně čas plyne a role se mění,“ uvedl Nagy.

Mateřskému oddílu bude vždy držet palce a už nyní se těší na další vzájemné zápasy.

„Z loňska vám máme co vracet. Tak doufám, že se mi podaří přemluvit bráchu, aby mi dal ještě šanci při nejmenším srovnat bilanci vzájemných zápasů," dodal Martin Nagy.