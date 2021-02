Panteři drželi bezbrankový stav dvanáct minut, pak třikrát inkasovali a nakonec padli 3:8. Za hosty mírnili porážku Vykopal, Koláčný a Szweda.

„Zápas rozhodla produktivita i kvalita Sparty. My jsme ale neodehráli vůbec špatný zápas. Jsem rád, že jsme i za nepříznivého stavu pokračovali v nějaké kvalitní hře a bojovali až do konce. Dva góly ve třetí třetině nic neřešily, v tu chvíli bylo už po zápase,“ prohlásil trenér Panterů Karel Ťopek.

Moravané v nejvyšší mužské soutěži neuspěli podesáté za sebou, na předposlední Královské Vinohrady ztrácejí čtyři body. Stáhnout manko mohou už v neděli, kdy se představí v domácím prostředí proti Bohemians.

Jednoduché to mít ale nebudou. Panteři letos ve vlastní hale ještě nezvítězili , kýžený úspěch zatím nepřinesl ani šéf klubu Karel Ťopek. Mužstvo se pod jeho vedením herně zlepšilo, výsledky ale stále nepřicházejí. „Dál se připravujeme na záchranná boje. Necháváme hrát i kluky, kteří by třeba normálně nehráli. Prostě to beru jako dobrou přípravu,“ opakuje Ťopek.

Hosté z Moravy favorita chvíli trápili. Pak si ale nepohlídali tři situace, po kterých v úvodní části inkasovali. V první třetině Panteři nijak zvlášť nebezpeční nebyli, na gólmana Zítku, jenž nastoupil v základní sestavě Sparty vůbec poprvé v sezoně, vyslali za prvních dvacet minut jenom tři střely.

Pražanům pomohl i navrátilec v sestavě, zkušený obránce Marvánek. Sobotní duel střelecky vyšel Dominiku Benešovi, jenž dal dvě branky a stal se nejlepším hráčem Sparty, která ve 38. minutě vedla už 5:1.

Koláčný sice parádní střelou do šibenice v poslední části výsledek zkorigoval, závěr ale patřil domácím. „Sparta nás v žádné činnosti nepřevyšovala, zápas jsme si prostě prohráli sami,“ překvapil při hodnocení Panter Petr Koláčný. „I přes další prohru jdeme dobrou cestu,“ cítí.

Na Pražany to ovšem nestačilo. „Jsem rád za tři body. Tyto zápasy bývají těžké, protože v nich musíme tvořit. Soupeř je nebezpečný hlavně z brejků, které si musíme hlídat. Proti Otrokovicím jsme měli utkání od začátku do konce ve svých rukách. Spíš šlo o to, abychom nepolevili na moc dlouho,“ uvedl kouč Sparty Ondřej Kašpárek.

Jeho tým v tabulce dohnali Bohemians a bojují o elitní čtverku Livesport Superligy. Proti klokanům přitom absolvovali o dvě utkání méně. Právě s Bohemians se v neděli utkají Panteři. Potrápí bílo-zelené víc než měststkého rivala?

Florbalová Livesport Superliga, dohrávka 1. kola -

ACEMA Sparta Praha - HU-FA Panthers Otrokovice 8:3 (3:0, 2:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 13. Zouzal (Bartoš), 16. Ujhelyi (Pažák), 17. Ujhelyi (Křenek), 31. Čermák (Ujhelyi), 38. Zeman (Kolstrunk), 52. Beneš (Zeman), 55. Beneš (Kolstrunk), 60. Garčar (Juha) – 34. Vykopal (Červenka), 51. Koláčný (Lapinš), 56. Szweda (Koláčný) Rozhodčí: Čížek, Laštovička. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:2. Bez diváků. Střely na branku: 31:17.

Sparta Praha: Zítka (Mart. Beneš) – Bartoš, Garčar, Kozák, Zeman, Křenek, Dolejš – Kolstrunk, Ujhelyi, Juha – Zouzal, Beneš, Pažák – Čermák, Kareš, Krbec.

Otrokovice: Majrich (Kubíček) – Szweda, Kvapil – Červenka, Šmajda, Koláčný – Gál, Hájek, Javořík – Hrtús, Šťourač, Lapinš – Pšenčík, Vykopal, Hrabal – Nehila.