Během 195 sekund inkasovali tři slepené branky a ztratili nadějné vedení 4:1. Otrokovičtí florbalisté se ovšem tentokrát nezlomili. Naopak, výborně rozehrané utkání dotáhli do vítězného konce a po pěti porážkách za sebou v mužské Superlize konečně zabrali. Panteři vstoupili do nového roku triumfem 6:4 nad brněnským Hattrickem, moravskému rivalovi odskočili dvěma trefami Medka v prostřední části, odpor protivníka zlomili v závěru Gál s Petříkem.

Panthers Otrokovice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl

„Do Brna jsme si přijeli pro tři body a tomu jsme všechno podřídili. Rozjezd byl ještě trošku pomalejší. Nebyli jsme v pohybu ani na balonku, postupně se to ale zlepšovalo. Vždycky ve druhé polovině každé třetiny jsme se dostávali do tempa. Klíčem úspěchu byla trpělivost a velká chuť zlomit předcházející nezdary,“ prohlásil otrokovický kouč Michal Kvapil. „Před sezonou k nám přišli kluci z Hattricku, pro ně to byla velká výzva. Bylo na nich vidět, že se chtějí ukázat,“ přidal.