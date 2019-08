„S takovou posilou jsme ani ve snu nepočítali,“ přiznává na klubovém webu prezident otrokovických Panterů Karel Ťopek.

Juniorský reprezentant byl i přes svůj nízký věk v minulé sezoně tahounem Brna. Mateřskému oddílu bude formou střídavých startů vypomáhat i v první lize, kam Buldoci sestoupili.

„Jde o velmi talentovaného hráče, který má celou kariéru před sebou. Věřím, že Petr bude pro tým velkým posílením a svou výkonnost u nás posune ještě výš,” přeje si Ťopek.

Šampion z letošního juniorského mistrovství světa měl po pádu Brňanů do nižší soutěže více nabídek, nakonec se kvůli studiu na vysoké škole rozhodl pro Otrokovice.

„Vybral jsem si Univerzitu Tomáše Bati, přesněji fakultu logistiky a krizového řízení, takže Panteři byli pro mě jasnou volbou,“ vysvětluje Koláčný, který má za sebou extrémní ročník.

Zatímco s Buldoky sestoupil ze superligy, s mládežnickou reprezentací slavil největší úspěch kariéry.

„Je to hrozně složité. Vyhrát mistrovství světa bylo něco neskutečného, ale sestup mě stále mrzí. Přesto už teď vidím, že mě uplynulá sezona posunula po hráčské i lidské stránce,“ říká.

Zlato se světového šampionátu staví úplně nejvýš.

„To ani jinak nejde. Mistrovství beru jako odrazový můstek pro další rozvoj,“ prohlásil talentovaný mladík, který mezi hodnocení českých juniorů uplynulé sezony 2018/2019 skončil na osmém místě.

„Jsem samozřejmě rád, že jsem se umístil takhle vysoko, ale jinak tyto ankety vůbec neprožívám. Individuální úspěch bych vždy vyměnil za ten týmový,“ tvrdí.

Něco dokázat chce i v dresu Panterů.

„Chtěl bych být platným článkem týmu, se kterým bych chtěl v sezoně dojít co nejdál,“ říká odhodlaně.

Otrokovičtí florbalisté v létě absolvovali dva přípravné zápasy. Zatímco Vítkovice přemohli 6:5 po samostatných stříleních, Brnu překvapivě podlehli 2:6. „Ještě si to musí všechno sednout,“ ví Koláčný.

„Obrana nám celkem funguje, ale útočnou hru musíme ještě vypilovat, ale to je během letní přípravy úplně normální. Jinak si myslím, že to každého baví a to je hlavní. Už se nemůžeme dočkat startu soutěže,“ dodává.