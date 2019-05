„Jsem velice rád, že Michal kývl na naši nabídku a pokračuje u mužského áčka i v následujícím ročníku. Přes všechny komplikace dokázal s týmem postoupit do play-off, i proto pro nás byl první a jedinou volbou na post hlavního trenéra,“ uvedl na klubovém webu předseda Panterů Karel Ťopek, který se s Kvapilem podle zkušenostech z minulosti dohodl zatím pouze na roční spolupráci.

O konkrétní cílech se šéf otrokovického klubu s hlavním koučem Moravanů zatím nebavili. Ty základní se ale nemění. „Chceme hrát srdcem, porvat se v každém zápase o výhru, přitáhnout do ochozů více fanoušků a dostat se mezi nejlepší osmičku,” vyjmenování Ťopek.

S Kvapilem ho pojí nejenom přátelství a vztah ke klubu, ale i podobný pohled na florbal.

„Michal v minulosti prokázal, že umí pracovat s mladými hráči a nebojí se jim dát šanci, když si ji zaslouží. Věřím, že pod ním bude družstvo pracovat na maximum a naši talentovaní junioři se porvou o místo v týmu,” prohlásil Ťopek.

Kvapil bere setrvání u mančaftu jako novou výzvu. „Získal jsem zkušenosti a pohled na vedení superligového týmu. Po zvážení všech aspektů jsem se rozhodl pokračovat u Panthers Otrokovice,“ vysvětluje.

Pomáhat mu budou známé tváře. Kondiční trenér a zároveň vedoucí družstva Martin Hála bude mít na starosti fyzickou přípravu týmu, asistentem bude Miroslav Koníček, který pracoval velice dobře a úspěšně s dorostenci. „Každý bude mít své úkoly, které budeme průběžně společně konzultovat. Přesto bychom chtěli realizační tým ještě rozšířit,“ říká Kvapil.

Kouč Panterů přiznává, že ke změnám dojde také v hráčském kádru. „V jednání máme i některé zajímavé hráče, kteří by nás mohli posílit. Hlavně ale chceme udržet naše lídry,“ zdůrazňuje Kvapil.

Do letní přípravy ovšem zapojí také šikovné juniory, kteří přechází do mužské kategorie. „Doufáme, že se kluci této šance chytnou,“ přeje si otrokovický trenér, který by chtěl společně s kolegy vytvořit konkurenceschopný tým. „Abychom si mohli dát ty nejvyšší cíle,“ dodává.

Realizační tým Panthers Otrokovice pro sezonu 2019/2020

Hlavní trenér: Michal Kvapil, asistenti: Martin Hála, Miroslav Koníček