V power stage neudržel Cais průběžné osmé místo před Japoncem Kacutou v toyotě nejvyšší kategorie. I tak český jezdec vylepšil svou třináctou pozici z loňského debutu v MS na Katalánské rallye i tehdejší třetí příčku ve WRC2.

„Auto fungovalo perfektně celý víkend, takže jsme to zvládli. Je to naše první Monte Carlo, dosáhli na pódium, co více si přát! Velké díky patří celému týmu,“ vzkázal.

Poosmé vyhrál Rallye Monte Carlo legendární francouzský jezdec Sébastien Loeba, který se navíc ve 47 letech stal nejstarším vítězem závodu mistrovství světa. Devítinásobný šampion ve voze Ford Puma porazil v dramatickém souboji o 10,5 sekundy krajana Sébastiena Ogiera, jenž v měl předposlední rychlostní zkoušce defekt.

Loeb si dojel pro první vítězství v MS od roku 2018 týden po Dakaru, kde obsadil druhé místo. Rallyeový rekordman, jenž přestal pravidelně startovat v šampionátu po zisku devátého titulu v roce 2012, si připsal 80. vítězství v kariéře. Poprvé vyhrál bez svého dlouholetého navigátora Daniela Eleny, kterého nahradila Isabelle Galmicheová.

Šampionát bude pokračovat na konci února ve Švédsku.

(mb, čtk)