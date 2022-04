Plné naděje a očekávání přijela do pražské sportovní haly Řepy děvčata z otrokovického klubu gymnastického aerobiku.

Těšila se, že poměří síly s konkurenčními kluby z celé republiky v rámci národního šampionátu.

Zároveň měla možnost postavit se na start patnáctého ročníku Czech Aerobic Open Prague, kde soutěží reprezentantky z dalších devíti zemí nejen z Evropy.

Na startu tak zářila úřadující mistryně světa z Turecka, dech se tajil nad výkony týmů z Bulharska, Ázerbájdžánu, Rakouska či Německa. Nejdelší cestu musel vážit reprezentační tým Austrálie.

Dívky z Otrokovic si vedly skvěle. V kategorii jednotlivců do osmi let si nejlépe vedla Inna Volková, která obsadila druhé místo. O tři desetiny bodu za ní na třetím místě skončila Markéta Vaculová.

Tyto dívky společně s Emmou Čablovou braly stříbro v soutěži trojic a společně s Eliškou Srnovou a Karolínou Tkadlecovou přidaly stříbrnou medaili i v pětici.

Druhé místo obsadila i společná sestava šestice nejmenších dětí, které se na start postavily vůbec poprvé ve složení Ema Ambruzová, Johana Ambruzová, Karolína Doleschalová, Adéla Podolová, Zuzana Sedláčková, Sofie Ševečková, poslední tři jmenované přidaly dívky bronz ve trojici.

Běžci v Otrokovicích odběhli přes tři tisíce kol. Výtěžek šel na obnovu chaty

Dobře reprezentovaly i starší dívky v kategorii devět až jedenáct let. Nejúspěšnější z otrokovického klubu byla Veronika Klofáčová, které medaile utekla o půl bodu a skončila tak na čtvrtém místě.

Se stejným výsledkem, ale rozdílem jen 0,05 bodu skončila i v sestavách trojic, kdy závodila společně s Terezou Ernestovou a Annou Tkadlecovou.

S největší konkurencí se musela popasovat Aneta Matějíčková Aneta, která se postavila na start jako jedna z nejmladších dívek v kategorii jedenáct až šestnáct let. „Letos šlo o naše první závody a jsem velmi ráda, že se děvčatům dařilo. Je to pro ně velká motivace. Navíc měly možnost vidět ty nejlepší reprezentační týmy z celého světa a načerpat tak inspiraci do dalších tréninků a závodů,“ uvedla trenérka Barbora Karlíková z klubu gymnastického aerobiku BK Otrokovice.

Další příležitostí, kdy budou moci děvčata zúročit natrénované hodiny, je Pohár federací 23. a 24. dubna v Praze a o čtrnáct dnů později v Bratislavě.