Pokud ale chtějí házenkářky Otrokovic na palubovce krajského rivala uspět a stejně jako na začátku sezony doma jej obrat o body, musí zlepšit především zakončení.

I proti Kobylisům se střelecky trápily, zahazovaly tutovky.

„Na výkonu našeho týmu byla v prvním poločase vidět velká nervozita. Zahodili jsme šest až osm vyložených šancí, což se podepsalo i na herním projevu. Úvodní část z naší strany nebyla optimální, zvedli jsme se až po přestávce,“ říká trenér Jiskry Petr Habrovanský.

Domácímu celku pomohla především změna obranného stylu, díky zlepšené defenzivě začaly stahovat náskok protivníka. „Holky taky začaly víc proměňovat šance. Sice znovu zahodily asi čtyři tutovky, ale celkově to bylo lepší,“ uvedl Habrovanské.

I. liga v házené žen, 12. kolo -

TJ Jiskra Otrokovice - TJ Sokol Kobylisy II. 23:21 (8:14)

Nejvíce branek: Vařechová 7, Dufková 6/1, Divílková 4 – Pokorná 6/3, Janečková a Barodová po 4. Rozhodčí: Beneš, Kubis. Vyloučení: 2:2. Sedmimetrové hody: 2/1 – 4/4. Diváci: 100.

Zatímco výkon Moravanek šel s přibývajícím minutami nahoru, Pražanky najednou ztrácely půdu pod nohama a začaly se obávat o výhru, kterou kvůli zpackanému závěru nakonec ztratily.

„Když se družstvu přestane dařit, ztěžknou mu nohy, znejistí. My jsme navíc hráli v docela rychlém tempu, děvčatům z Kobylis došla síla,“ míní Habrovanský.

Pod parádním obratem se důležitými brankami podílely hlavně Vařechová, Dufková a Divílková, dobře však hrály i ostatní děvčata.

Jiskra navíc nebyla po zimní pauze kompletní. Scházela dlouhodobě zraněná Žůrková i Karlíková, mimo byly i další holky.

„I když máme tým vyrovnaný, některé z nich by nám pomohly, ale zvládli jsme to i bez nich,“ těší zkušeného trenéra.

Otrokovice v zimní pauze doplnily pivotka Kateřina Gajdošíková s Marií Mrázková, obě přišly ze sousedního Zlína. Proti Kobylisům ovšem nehrály.

Třeba se objeví v sestavě až za týden s Kunovicemi. Sobotní duel dvou nejlepších týmů první ligy žen slibuje parádní podívanou.

První letošní vzájemný duel skončil nerozhodně, v odvetě bude favoritem Slovákův tým, který dosud ještě neprohrál. Navíc na přípravném turnaji v Otrokovicích Jiskru porazil.

„V tom zápase jsme ale taky nedali osm vyložených šancí,“ poznamenal Habrovanský. Sílu soupeře ale nezpochybňuje. „Víme, že to pro nás bude těžké. Kunovice mají dobrý mančaft. Připravit se musíme hlavně na ostré spojky a jejich rychlou hru. Velkou slabinu v týmu nemají. Věřím, že to ustojíme a bude to vyrovnaný souboj,“ přeje si kouč Jiskry.