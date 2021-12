Domácí klub nepatří mezi velké, členů má na tři desítky, ovšem má bohatou tradici, více než 70 let dlouhou.

„Soustředíme se na začínající závodníky jak v parkuru tak drezůře koni, především jejich milovníky. K dispozici máme šest koní,“ upřesnil 63letý šéf klubu, kdysi úspěšný závodník. „Naše zázemí je už nějakých dvacet let v Otrokovicích, přičemž závody pořádáme v Tlumačově, kde by další měly proběhnout na jaře,“ už se těší Pavel Hirka.

Výsledky Podzimních halových závodů v Tlumačově

Parkur 40 cm na limitovaný čas: 1. Nikol Korčáková na koni Zack 4 ze stáje JK M+M zfp.sro.

Parkur 50 cm na limitovaný čas: Tereza Anna Šumšalová na koni Duke Little Dance z jezdecké stáje ATOS.

Parkur do 60 cm na limitovaný čas: Žaneta Jachimiaková s koněm Hellenica reprezentující stáj Kopretina Dešná.

Parkur do 70 cm na limitovaný čas: Klára Chovancová s koněm Bellinda 2 zastupující Jezdecký klub Kaverto.

Parkur stupně „ZZ“ s návazným rozeskakováním: Tereza Kročáková s koněm Stela z JK Century D.

Závod č. 6: Eliška Karasová s koněm Paráda-M z Jezdeckého oddílu při SŠZe Přerov.