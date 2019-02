Zlín – Kapitán a dirigent, jak má být. Nahrávač volejbalového Zlína Pavel Bartoš připravoval spoluhráčům ve čtvrtfinále play-off útočné míče na zlatém podnose. V posledním utkání s Benátkami je jeho parťáci ukázkově zužitkovali a nejen proto se Fatra po roce znovu dostala mezi nejlepší čtyři mužstva extraligy.

Pavel Bartoš | Foto: DENÍK/archiv

„Je to super. Chtěli jsme být před sezonou do čtverky a už teď se nám to povedlo," rozplýval se 20letý volejbalista.

Byla to krásná tečka za čtvrtfinálovou sérií. Zlínští ve čtvrtek získali dvacátý pátý bod ve třetím setu, načež diváci v hale Euronics povstali a dlouhou dobu nadšeně aplaudovali hráčům. I oni si uvědomovali, jakého úspěchu parta kolem Obdržálka dosáhla a ocenili představení Fatry v celé sérii.

„Sport je zábava pro lidi. Diváci, kteří nám fandí, mají radost. Potěšili jsme je a oni nám za to poděkovali vestoje. Je to nádherný pocit," líčil nadšeně talentovaný Bartoš.

Klub se radoval ze semifinále i loni, letošní proklouznutí do bojů o medaile však chutná ještě více.

„Je to cennější. Čtverku jsme si doslova vydřeli a myslím tedy, že i zasloužili. Před rokem jsme to měli lehčí, figurovali v našem týmu dva nejvýraznější smečaři extraligy," připomněla osmička Zlína bráchu Adama a dalšího tahouna týmu Kostolániho.

„Letos se o body muselo postarat více hráčů, více jsme kombinovali," srovnal technik s přezdívkou Papi.

Play-off ale ještě nekončí. Proč nesnít třeba zlatý sen? Od 2. dubna se Fatra o senzaci bude prát s Libercem, suverénním mužstvem základní části a přemožitelem Odoleny Vody 4:0. Hráči se na výzvu těší.

„Můžeme jen překvapit a hrát v pohodě jako minulý rok, kdy jsme byli schopní se vyrovnat i Českým Budějovicím. Věřím, že jsme schopní Liberec potrápit. Balon je kulatý a všechno je možné," usmál se člen širšího výběru reprezentace.

Byl by to naprostý bonbonek jeho skvělé sezony, trenér Roman Macek jej věčně chválí. Skromný volejbalista neubral nic na svých výkonech ani ve čtvrtfinále.

„Všech pět zápasů se mi hrálo velmi dobře a snad to tak půjde dál," přeje si Pavel Bartoš, který byl překvapený z toho, jak si tým poradil se sérií s Benátkami nad Jizerou.

„Nečekal jsem, že vyhrajeme 4:1 na zápasy. Říkal jsem si 4:2 nebo i 4:3. Týmovou hrou jsme to ale dali dohromady. Když se někomu nedařilo, zastoupil jej někdo jiný. A také jsme dokázali napravit nepovedené druhé utkání v Benátkách, ve kterém nám chyběly síly. Poslední duel doma jsme zvládli bezchybně. Tak by to mělo být furt," poznamenal dříč Fatry.

LIBEREC – ZLÍN

1. zápas (2. 4. 18.00): Liberec – Zlín, 2. zápas (3. 4. 18.00): Liberec – Zlín, 3. zápas (6. 4. 17.00): Zlín – Liberec, 4. zápas (7. 4. 18.05 TV): Zlín – Liberec.

Případně další termíny: 10. 4. 18.00 (Liberec), 12. 4. 17.00 (Zlín), 14. 4. 18.00 (Liberec).