Pavel Hradil obsadil čtvrté místo v Czechmanovi. Reprezentant klubu Titan Trilife Zlín v prvním letošním závodu Českého poháru v dlouhém triatlonu, dosáhl na Pardubicku na trati složené ze 1,9 kilometrů plavání, 90 kilometrů cyklistiky a 21 kilometrů běhu, výsledného času 3:58:19. Ze zlínských triatlonistů skončil ještě Petr Cívela (4:00:44) šestý a Petr Vabroušek (4:16:57) dvacátý. Zvítězil v čase 3:46:45 Jan Volár (TriLion Team).

Czechman, Pavel Hradil, Helena Kotopulu. | Foto: se svolením Pavla Hradila a Heleny Kotopulu

Pro Pavla Hradila byl Czechman druhým triatlonovým závodem v letošní sezoně. Ten první v polovině května, Challenge Cesenetico v Itálii nedokončil kvůli technickým problémům na kole.

,,Bohužel po návratu z Itálie jsem byl týden nemocný, takže jsem měl před Czechmanem menší tréninkové manko,“ prozradil Hradil.

Ten na Pardubicku v úvodním plavání v písníku Hrádek plaval na druhém místě za Janem Volárem, který udával tempo. Zhruba půl minuty za ním ho stíhal Tomáš Řenč.

,,První depo jsem zvládl o něco rychleji, než Volár. Tím jsem na něho mírně smazal ztrátu,“ zavzpomínal triatlonista ze Vsetína hájící barvy Titan Trilife Zlín.

Na cyklistiku vyjížděl s 1,5 minutovou ztrátou na Jana Volára.

,,Na kole jsem dodržoval předepsané tempo od trenéra Luboše Bílka. Protože pršelo, tak jsem si dával pozor v rychlejších zatáčkách, nicméně se mi podařilo na Tomáše Řenče ještě navýšit náskok,“ informuje Hradil, který do druhého depa dojel na druhé příčce s dvouminutovou ztrátou na Jana Volára a s minutovým náskokem před třetím Tomášem Řenčem.

,,Na běhu jsem se však necítil moc dobře a Tomáš Řenč mě na 8. kilometru předběhl. Poté jsem si pořád držel svoje tempo, ale na 18. kilometru mě předběhl ještě Jan Šneberger. Protože jsem už neměl sílu vzdorovat jeho tempu, tak jsem do cíle doběhl n čtvrtém místě,“ byl i se ziskem čtvrté pozice spokojený Pavel Hradil.

V závodě žen vybojovala Helena Kotopulu (Titan Trilife Zlín, 4:29:00) rovněž čtvrté místo. Z dalších zlínských triatlonistek skončila Jana Dubcová (4:32:17) šestá a Tereza Svobodová (4:39:50) osmá. Vyhrála Barbora Besperát (CSG Tri Team, 4:16:16).

,,Plavání bylo pro mě celou dobu mlátička. Uvízla jsem ve skupině, ze které nebylo úniku. Z vody jsem ale šla ve standardním čase za 33 minut. Na technicky náročné trase cyklistiky jsem na mokré silnici jela opatrně. Snažila jsem se co nejmíň brzdit, ale závodník přede mnou měl pád. Abych do něho nenajela, tak jsem začala pomalu brzdit, ovšem kolo se mi dostalo do smyku a v plné rychlosti jsem narazila do stojící motorky. Tu naštěstí přidržovali dva chlapáci a tak jsem ji nepoškodila. Běh už byl za odměnu. Běželo mi to samo a na trase půlmaratonu jsem předběhla několik soupeřek. Měla jsem na dosah i druhé a třetí místo, ovšem v závěru závodu jsem měla nucenou přestávku a na medailové pozice už jsem se nedotáhla,“ potěšila i čtvrtá příčka v letošním Czechmanovi Helenu Kotopulu.