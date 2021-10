V závodu vypsaném jako mistrovství Srbska na polovičních ironmanových distancích zvítězil v čase 3:40:49 domácí Ognjen Stojanovič, na stříbrné pozici skončil další srbský triatlonista Strahinja Trakic (3:45:02).

Vsetínský triatlonista hájící barvy klubu Titan Trilife Zlín 1,9 kilometru zaplaval za 23:41, 90 kilometrů cyklistiky zajel v čase 2:09:32 a půlmaraton zaběhl za 1:21:31.

Pavel Hradil se v Bělehradě představil už podruhé v kariéře. V roce 2019 skončil v Srbsku na stejné trati v čase 4:12:00 druhý.

Závod se v Bělehradě u ostrova Ada Ciganlija vedle řeky Sávy konal v ideálních podmínkách. Prezentovalo se v něm 118 triatlonistů.

Plavání probíhalo v Sávském jezeře ve veslařském areálu na jednom 1,9 kilometrovém okruhu.

,,Voda byla čistá a teplá. Na hranici, kdy se nemusel použít neopren. To byl také jeden z důvodů, kdy jsem plaval v krátkém neoprenu bez rukávů a s krátkými nohavičkami. V čisté vodě byly také vidět lana, na kterých byly natažené veslařské bójky. Takže jsem v této dráze mohl držet přesný směr. Cyklistika byla rozložená do čtyř okruhů. Vedla po uzavřené tříproudové dálnici. Jela se na rychlé trati s minimálním pouze 100 metrovým převýšením. Půlmaraton se běžel po cyklostezce z Ada Ciganlije do Bělehradu a zpět,“ přiblížil Hradil prostředí, kde se závod konal.

Ten po startu podle pokynů trenéra Matěje Nekorance začal závod ve volnějším tempu.

,,Už brzy po startu začal ve vodě plnit roli favorita Ognjen Stojanovič. Já jsem se pohyboval v následné tříčlenné skupině. Z prvního depa jsem i díky krátkému neoprenu a rychlému sundávání neoprenu na kolo vyjížděl ze druhé pozice. Hned vedle mě jel Strahinja Trakic, který se záhy vydal stíhat Stojanoviče. Já jsem však byl přesvědčený, že jeho tempo nemám akceptovat. Takže jsem si držel svoje tempo 300 wattů a s Grigoriosem Souvatzoglou jsem bojoval o třetí místo. Ten mi na konci cyklistiky trochu ujel. Já jsem však v tomto úseku mírně zvolnil a protáhnul si bedra. Na rovinaté trati jsem totiž téměř vůbec nevylézal z aerodynamické polohy a byl jsem stále zalehlý. Na kole jsem jel průměrnou rychlostí 42 kilometrů za hodinu,“ popsal reprezentant Titan Trilife Zlín průběh plavání a cyklistiky.

V závěrečném půlmaratonu jsem se však chtěl posunout na třetí příčku.

,,Ve druhém depu jsem na Souvatzogloua neměl velkou ztrátu. Navíc jsem měl relativně čerstvé nohy, ale na rychlý půlmaraton jsem se necítil. Vymáčkl jsem ale ze sebe tempo 3.45 na kilometr a

už v průběhu druhého kilometru jsem Řeka předběhl. V tempu jsem však nepolevil, protože se mi v hlavě honila myšlenka pokořit v závodu Srbsku hranici 4 hodin. To se mi nakonec podařilo,“ potěšilo Pavla Hradila v cíli.

Tomu na dálku ze studijního pobytu v Koreji fandila přítelkyně také triatlonistka zlínského Titan Trilife Tereza Svobodová.

Závod v Srbsku vsetínský triatlonista absolvoval bez větší krize.

,,Nějaké náznaky krize byly, ale nic zásadního a neočekávaného. Větší problém byl, že jsme se den před závodem s naší českou výpravou Michalem Žáčkem, Borisem Kovandou, Vítem Špalkem, Karlem Hyjánkem a Radkem Světinským téměř nevyspali. Sužovala nás totiž spousta komárů,“ prozradil závěrem Hradil.

Toho letos ještě čeká jeden profesionální start. V sobotu 16. října se ve Španělsku postaví na start závodu Challenge Mallorca.