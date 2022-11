Hlavně proto, že závod v Pegueře je super a také protože mi chyběly body do mezinárodního žebříčku PTO, kdy jsem nemohl závodit v úvodu letošní sezony. V průběhu října, kdy v Česku panuje už podzimní počasí, se na Mallorce pohybovaly teploty kolem 25 – 28 °C.

Přibližte prostředí a podmínky, ve kterých se závod na Mallorce konal?

Pořadatelé letos změnili plavání. Místo jednoho velkého okruhu udělali trasu, která připomínala písmeno M. Nejprve se plavalo do moře. Poté byla 1 otočka, pak výlez z vody a zase se plavalo v moři. Pak se už vylézalo do prvního depa. Cyklistická část s celkovým převýšením 1000 metrů byla velmi zábavná. Byla rozdělená do dvou okruhů. V každém okruhu bylo úvodních 20 kilometrů spíše technických, kdy se jelo na užších silnicích. V jedné pasáži to bylo dost náročné, kde byla hodně úzká silnice. Na jedné straně jsme na ní jeli do kopce, na druhé straně z kopce. Druhá část cyklistiky byla rychlá a zvlněná. Zábavný byl i závěrečný půlmaraton rozdělený do 4 okruhů. Zvlněná trasa běhu z leteckého pohledu připomínala ježka.

Jak se na začátku závod vyvíjel?

Už od startu to bylo docela náročné. Měl jsem startovní číslo 25. Triatlonisté do startovního čísla 15 si mohli přednostně vybrat startovní pozici. Čísla od startovního čísla 16 a výš šly hromadně na start. Pro mě to byla 3. řada úplně napravo. V plánu jsem měl co nejdřív se probojovat co nejvíc dopředu. To se mi částečně podařilo. Plavání v moři bylo ale kvůli vlnám specifické. Slaná voda byla ,,příjemná“. Naštěstí se mi nedoslala do plaveckých brýlí, jak se mi to stalo v loňském roce. Z vody jsem šel kolem 30. místa.

Jak se Vám dařilo na kole a v půlmaratonu?

Při cyklistice jsem téměř pořád jel ve velkém balíku, kde jsem se cítil dobře. Hodně jsem však ztrácel v technických pasážích, kde se balík ve sjezdech trhal. Protože jsem ovšem byl ve špatnou chvíli na špatném místě na konci balíku, tak to bylo na úzké silnici pro mě dost složité. Po cyklistice jsem si ale v průběžném pořadí polepšil, když jsem se posunul na 27. příčku. V závěrečném běhu jsem se pak propracoval na 23. místo. V půlmaratonu ovšem spousta běžců kvůli velkému horku odpadávala.

Jak jste s výsledkem na Mallorce spokojený?

Vzhledem k tomu, že to byl můj poslední letošní triatlonový závod, tak jsem spokojený. Méně spokojený jsem se zvolenou taktikou v závodu. Hodně jsem ztrácel na kole ve sjezdech. A to jenom proto, že jsem se pohyboval v zadní části cyklistické skupiny. Ve sjezdech mi rychlejší skupina vpředu ujížděla.

Na letošní sezonu budete rád vzpomínat. Které výsledky Vás nejvíc potěšily?

V závodech profesionálů jsem skončil v polovičním Ironmanovi v Bělehradě čtvrtý, v Challenge na Mallorrce na 23. místě a v Ironmanu 70.3 Lanzarote na 29. příčce. V Česku jsem na polovičních ironmanových distancích vybojoval v Mostě první příčku a v Pilmanovi ve Žďáru nad Sázavou jsem obsadil bronzovou pozici. Díky těmto výsledkům jsem v Českém poháru ve středním a dlouhém triatlonu vyhrál kategorii mužů 18 – 24 let. V závodech ve sprint a olympijských triatlonech jsem na Akademickém mistrovství České republiky skončil na třetím místě. Bronz jsem bral také v kategorii mužů do 30 let na mistrovství republiky v olympijském triatlonu. V Českém poháru ve sprint a olympijském triatlonu jsem v celkovém hodnocení obsadil 5. místo.

Potkaly Vás letos také nějaké nepříjemnosti?

Na začátku sezony mě dlouho sužovala bolavá záda. V září mě při tréninku srazilo auto. A v Pilmanovi jsem měl na kole nepříjemný pád.

Co budete dělat v nejbližším období?

Až do poloviny listopadu budu odpočívat. Na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci budu dohánět resty ve škole. Zároveň se budu připravovat na další rok na bakalářku. Také se budu víc věnovat přítelkyni a podívám se domů na Valašsko do Vsetína.

Při čem budete relaxovat?

V posteli při sledování nějakého filmu a také si dám dobré jídlo.

Jak bude příprava na další sezonu probíhat?

Zatím ji nemám dopodrobna naplánovanou. Od poloviny listopadu se zaměřím na základní vytrvalost. V lednu plánuji s jedním z nejlepších českých triatlonistů Lukášem Kočařem společné soustředění na Kanárských ostrovech.

Kdy plánujete absolvovat první závod v roce 2023?

V dubnu se chystám na Challenge na Kanárské ostrovy a v květnu jsem pozvaný na závod v na tratích polovičního Ironmana do Černé Hory.