Dvaatřicetiletý Rochovanský, který pracuje jako referent sportu na Městském úřadě v Uherském Hradišti, je navíc členem florbalového výkonného výboru a předsedou Ligové komise Jihomoravského a Zlínského kraje.

Kdy jste se začal věnovat florbalu a jak se vyvíjela Vaše florbalová kariéra?

S florbalem jsem začal v roce 1999. Za mládežnické oddíly v Uherském Hradišti jsem hrával školní a orelské soutěže. Krátce jsem působil také v Praze. Florbalu v Hluku se věnuji od roku 2010. Po postupu Hlučanů do Národní ligy v sezoně 2017 – 2018 jsem se rozhodl ukončit kariéru hráče v áčku. Přednost dostala funkce rozhodčího. Stále však hraji za béčko Hluku ve Zlínské lize a v letních turnajích nastupuji za tým Sběračů.

Na kterém postu hráváte?

Jsem absolutní univerzál. Při pohledu na moje statistiky je vidět, že v každé sezoně v některých duelech nastoupím i jako brankář. Mimochodem na brankářském postu jsem ve školních letech začínal. V poli se s přibývajícím věkem a přibývající váhou stahuji do obrany. Ale podle potřeby můžu hrát na jakémkoliv postu.

Které jsou Vaše největší florbalové úspěchy?

Je to hlavně spousta vzpomínek, na které nikdy nezapomenu. Florbal je pro mě kvalitní zábavou. Libí se mi pobyt v dobré partě spoluhráčů, radost mám z předvedené hry týmů, u kterých jsem působil nebo pořád působím. Rád vzpomínám na florbalové postupy do vyšších soutěží, triumfy v letních turnajích a úspěšné tažení s Hlukem v Českém poháru v roce 2016 a 2017. Tenkrát jsme v národním poháru postoupili do osmifinálových skupin. V nich jsme se střetli se špičkovými českými mužstvy Bulldogsem Brno, Hattrickem Brno, Znojmem, Vítkovicemi a Pardubicemi.

S kterými zajímavými lidmi jste se díky florbalu setkal?

Protože se od roku 2007 podílím v Česku na organizování velkých florbalových akcí, jako je mistrovství světa nebo Poháry mistrů, tak je to spousta zajímavých jmen nejenom spojených s florbalem. Ze známých florbalistů a florbalistek jsou to třeba hlavně Švédové a Finové Niklas Jihde, Mika Kohonen, Kim Nilsson, Galante Carlström, Rasmus Enström, Joonas Pylsy, nebo Anna Wijk. Samozřejmě jsem se setkal i se spoustou českých reprezentantů a reprezentantek.

Co obnáší funkce sekretáře v klubu Spartak Hluk?

V Hluku máme celkem 8 družstev. Z toho 4 mládežnické. Moje práce spočívá v kompletním zajištění administrativy a fungování oddílu. To znamená, že pro všechny týmy zajišťuji soutěžní a tréninkovou činnost, dotační a rozvojové programy, starám se o členskou základnu. Zjednodušeně řečeno starám se o všechno kromě financí. Finanční chod oddílu má na starosti předseda klubu Igor Dostál.

Florbalovým rozhodčím jste 17 let. Kolik jste už odpískal zápasů?

To se těžko počítá, protože kromě mistrovských zápasů jsem odpískal spoustu utkání na letních a přípravných turnajích. Rozhodoval jsem i hodně amatérských duelů. Mohlo by to být přes 2000 zápasů.

S kým se Vám nejlépe rozhodují florbalové zápasy?

U rozhodcovských párů je nejdůležitější, aby oba rozhodčí měli podobný pohled na hru a uvědomovali si jaká je jejich role na hrací ploše. Doposud mám na kolegy štěstí. Za tak dlouhou dobu pískám teprve se čtvrtým kolegou. Poslední čtyři sezony je to s Martinem Hudečkem, se kterým bychom se chtěli v pískání posunout výš.

Zasvěďte nás do tajů rozhodování florbalových zápasů?

S důležitostí utkání samozřejmě stoupá tlak na rozhodčí. V těchto zápasech musí rozhodčí pískat obezřetně. Každé utkání totiž může být složité. Proto je důležité, jak k němu rozhodčí přistoupí. Hodně náročné je rozhodovat duely v pokročilém stádiu play off. Pískal jsem například finálové zápasy nejvyšších soutěží na Slovensku, důležité souboje v Czech Open, nebo ve Slovak Floorball Cupu. Florbal se však neskutečně vyvíjí. Pořád se při něm najdou momenty, které mě překvapí. Mým momentálním cílem je jednou rozhodovat zápasy v české Superlize mužů. V této soutěži jsem ještě nepískal.

Jakým sportům se ještě věnujete?

V minulosti jsem několik let kombinoval florbal a fotbal. Ale kvůli zdravotním problémům jsem se k fotbalu vrátil až před několika roky. A to jako rozhodčí. Rád jezdím na kole a také si chodím zaběhat. Věnuji se i kolektivním sportům.

Jaké jsou Vaše další koníčky a záliby?

Sportovní aktivity mi sice zabírají téměř veškerý čas, ale na rodinu, přátele, cestování si čas najdu. Skvělým relaxem je návštěva nějaké kulturní akce.

Jaké je Vaše oblíbené jídlo a pití?

Nepohrdnu kouskem dobrého masa se zeleninou. Z pití si dám dobré pivo, nebo víno.

Letošní jaro je atypické. Jak koronavirus ovlivňuje Váš život?

Sportovní život se ze dne na den zastavil. Zákaz shromažďování a dokonce vycházení byl nepříjemný. Jakmile vláda některá opatření uvolnila, tak jsem jezdil na kole a chodil běhat. V těchto dnech si občas zahraji tenis, beachvolejbal a dokonce i fotbal. V zaměstnání jsem měl chvíli volno, ale potom jsem nastoupil do první linie. Fungoval jsem v distribučním centru ochranných pomůcek pro zdravotní a sociální zařízení v rámci ORP Uherské Hradiště.

Kam plánujete dovolenou?

Doufám, že si podle plánu zajedu s vodáky na řeku Salze do Rakouska a na jachtu do Chorvatska.

Co ještě plánujete na léto?

Protože se nám v Hluku poslední florbalová sezona moc nepovedla, tak mě v tomto klubu čeká spousta práce. Rád bych si také zahrál nějaké letní florbalové turnaje. Samozřejmě se budu věnovat rodině a přátelům. A od srpna už začnou florbalové a fotbalové soutěže.

Na co se v nejbližším období nejvíc těšíte?

Až se situace kolem koronaviru konečně uklidní. Až bude možné normálně cestovat, budou se hrát letní turnaje. Jak se budu pravidelně scházet s partou kamarádů.

Jakou máte představu o florbalové sezoně 2020 – 2021?

V áčku Hluku chceme přebudovat celý tým a s ním v Národní lize v klidu postoupit do play off. Jako hráč bych se chtěl s rezervou Hluku pokusit o postup do Regionální ligy. Ve Zlínské lize je ale velkým favoritem mužstvo FBC Slovácko. My se ale rivalovi pokusíme jeho roli co nejvíc znepříjemnit.