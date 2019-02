Trutnov – Třetí pokus o první letošní body do seriálu sprintrally čeká tuto sobotu Pavla Valouška. Otrokovický pilot se po dvou letech opět představí na Rally Krkonoše, kde bude chtít navázat na své předloňské vítězství.

Pavel Valoušek | Foto: archiv

Základním předpokladem úspěchu ale bude fungující technika jeho speciálu Škoda Fabia WRC, neboť ta jej v Lužických horách i na Kopné v obou případech vypekla.

„Pokud ještě chceme v celkové klasifikaci dosáhnout slušného výsledku, musíme bezpodmínečně dojet. Jiná varianta neexistuje. Kdyby se to nepovedlo, bylo by asi zbytečné dál v tomto šampionátu pokračovat,“ řekl na rovinu Valoušek, jenž už v tomto roce musel v šampionátu jednodenních soutěží dvakrát odstoupit z prvního místa kvůli poruše turba.

Fanoušci úřadujícího mistra republiky ale moc dobře vědí, že jen o dojetí to ve Valouškově případě v žádném případě nebude. Vždyť předloni v Krkonoších triumfoval.

„Rádi bychom podobný výsledek zopakovali. Naším cílem je dojet co nejvýš a spravit si náladu po nevydařeném závodě v Hustopečích,“ připomněl 31letý pilot uražené kolo a následnou penalizaci z předního klání ve velkém mistrovství.

Tím se zároveň připravil s největší pravděpodobností o možnost obhájit mistrovský titul. I proto bere nadcházející podnik v Trutnově se vší vážností.

„Dobře jsme potrénovali a každý, kdo mě zná, ví, že do žádného závodu nejdu jen na půl plynu. Konkurence bude opět solidní, několik dvoutisícovek i speciálů WRC dává záruku kvality, ale my se soustředíme jen sami na sebe a na co nejlepší výsledek,“ dodává Valoušek.

V Krkonoších se představí i další regionální jezdci, kterým se na začátku sezony daří ve sprintech také výsledkově. To platí zejména pro aktuálního lídra šampionátu Jaromíra Tarabuse a čtvrtého Romana Odložilíka. Pořadím budou chtít jistě zamíchat také Jan Jelínek, Martin Bujáček či Milan Pantálek.

Start sobotního závodu je v devět hodin.