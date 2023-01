Do čtvrtfinále postoupili Miroslav Raška (Sokol Valašské Klobouky), Jakub Dočkal (Orel jednota Kašava), Radek Martinovský (SK Slavičín) a Dalibor Fojtů (Sokol Valašské Klobouky).

VÍTEK VYBOJOVAL SINGLOVÝ TITUL POTŘETÍ V ŘADĚ

Vítek se ve Slavičíně letos stal potřetí v řadě přeborníkem okresu Zlín ve dvouhře stolních tenistů.

,,Přestože výsledky vypadají jednoznačně, tak letošní obhajoba singlového titulu byla velmi náročná. V rozhodujících zápasech jsem totiž narazil na soupeře, kteří byli schopní přijímat servis a držet míček dlouho na stole,“ přiznal Pavel Vítek.

,, Ve čtvrtfinále byl Jakub Dočkal velmi zdatný soupeř. Hrál jsem proti němu poprvé a neprávem jsem ho trochu podcenil. Jakub hrál výborně a navíc v úvodu zápasu nezkazil téměř žádnou výměnu. Než jsem se dostal do tempa a našel na něho účinný recept, tak soupeř z Kašavy rychle vedl 1:0 na sety a 5:1 v sadě druhé. Naštěstí jsem druhý set otočil. Za stavu 0:2 už by to bylo hodně náročné. Petr Chromčák nastoupil do semifinále velmi neohroženě. Nedávno jsem s ním odehrál v okresní soutěži vyrovnané střetnutí. Proto mu ve zlínských přeborech nechybělo sebevědomí. V semifinálovém souboji se mi ale dařilo pořád držet mírný náskok a tím jsem si udržel psychickou výhodu,“ prozradil Vítek.

Také ve finále se mu dařilo.

,,Kristýnek byl ještě nedávno mým spoluhráčem ve zlínském Orlu. Proto se velmi dobře známe. Boris se v letošní sezoně hodně zlepšil a na mě si věřil. Hru měl postavenou na trpělivém stolním tenise. To jsem si však uvědomoval a v zápase jsem podal soustředěný výkon. V průběhu utkání jsem zvažoval, jestli hrát první topspin rychlý, nebo namotaný. Občas jsem po servisu zariskoval. Zvládl jsem i koncovky všech setů,“ radoval se z titulu Pavel Vítek.

FINÁLE ČTYŘHRY ROZHODLO GESTO FAIR PLAY PAVLA VÍTKA A MARTINA HOLIŠE

Ve Slavičíně se hrála také soutěž v mužské čtyřhře. V ní ve finále zvítězili Petr Chromčák se Stanislavem Petrů (oba Sokol Jasenná) nad Pavlem Vítkem a Martinem Holišem (PPK Malenovice). Třetí příčku získali Jaroslav Kučera s Petrem Rakem (oba SK Slavičín), čtvrtí skončili Miroslav Raška s Martinem Raškou (oba Sokol Valašské Klobouky).

,,Ve finále jsme brzy vedli 2:0 na sety. Poté ale soupeři předvedli dokonalý obrat. Ovšem za stavu 2:2 na sety a 7:2 v sadě páté pro

hráče z Jasenné chytly Stanislava Petrů křeče. Ten se po několika minutách zkusil do zápasu vrátit, ale křeče u něho neustupovaly. My jsme proto v pátém setu obrátili stav na 8:7. Poté jsme se však s Martinem Holišem domluvili, že za takových okolností utkání vyhrát nechceme a že za předvedený výkon si vítězství zaslouží stolní tenisté z Jasenné a duel jsme skrečovali v jejich prospěch,“ vysvětloval po deblovém finále jeden z hráčů z malenovického páru Pavel Vítek.

Slavičínských přeborů se zúčastnilo 17 deblů.