„Jsem velmi rád, že se podařilo tento transfer dotáhnout,“ pochvaluje si na klubovém webu šéf Panterů Karel Ťopek.

„Filip je stále mladý hráč, přitom už velmi zkušený, kterého by nemělo nic překvapit. Má vztah k regionu a věřím, že naváže na další odchovance Přerova, Michala Ďopana a Jardu Spáčila, kteří v Otrokovicích zanechali velmi pozitivní stopu,“ přidává předseda moravského oddílu, který si hlavně přeje, aby Hrabal zůstal zdravý.

„Už se moc těším na Filipovi výkony v našem dresu. Věřím, že se zařadí k tahounům naší ofenzivy Panterů,” prohlásil Ťopek.

Šestadvacetiletého florbalistu zlákal do Otrokovic kamarád Lukáš Pešat. „Byl hlavním iniciátorem všeho,“ přiznává Hrabal.

„Zajímal se o mě a snažil se mě do Otrokovic dostat. Věřím, že mu poděkuji, za to, že mě překecal,“ přidává s úsměvem první posila Panterů.

Pro změnu dresu se však rozhodl i kvůli rodině a přítelkyni. Navíc se stěhuje do Přerova, takže dojíždění bude méně časově náročné.

Z předcházejících angažmá zná právě Pešata nebo Gála. S ostatními hráči se seznamuje od začátku společné letní přípravy.

„Je tady mladý perspektivní tým. Zní to jako klišé, ale opravdu, co jsem měl možnost už vysledovat, tak je tam spousta šikovných a mladých, kteří pokud budou chtít, tak časem celý klub potáhnou,“ myslí si Hrabal.

Proti Otrokovicím v kariéře sehrál spoustu nádherných zápasů, hlavně atmosféra na Štěrkovišti ho uchvátila. Od nové sezony bude Panterem, ze soupeřů se stali kamarádi.

„Hlavní co chci, tak se florbalem bavit a zároveň věřím, že to je správná cesta i k dobrým výsledkům. Konkrétní cíle si dávat nebudu. Teď na nové hale trošku bojuji s povrchem, ale snad si to sedne,“ doufá.