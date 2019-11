Halu Datart zaplavila vlna euforie. Na tenhle moment svěřenci trenérů Obdržálka a Macka čekali od startu sezony. Po pěti předcházejících nezdarech už pomálu přestávali věřit, nastartoval je až první vyhraný set proti Ústí nad Labem.

„Jsem spokojený s výkonem i výsledkem. Doufám, že jsme to konečně prolomili a že si kluci začnou víc věřit. Jsem rád, že i když jsme prohráli třetí set, tak je to neskolilo a utkání jsme zvládli,“ oddechl si kouč Fatry Přemysl Obdržálek.

Moravané trpělivou hrou zvládli dramatickou koncovku úvodní sady, Severočechy udolali 26:24 a nakopli se k výtečnému výkonu. „Zápas rozhodli servis s přihrávkou a taky větší agresivita na bloku,“ míní Obdržálek.

Ústí, které v minulém kole zaskočilo venku Ostravu, se najednou trápilo. Domácí se naopak chytli a poctivou hru těžkou šichtu zvládli. „Kdybychom ale prohráli první set, tak je to špatné,“ ví zlínský trenér.

Hotovo ale nebylo ani za stavu 2:0. „Třetí set jsme začínali snad s šestibodovým mankem, protože nám dali pět nebo šest es,“ připomíná Obdržálek.

Zlíňané už si ale velmi dobře rozehraný zápas nenechali vzít. Důležitými body Adamce, Vašíčka nebo Navláčila definitivně zlomili odpor soupeře. „Výhry si vážíme. I když soupeř asi nehrál tak, jak by si představoval, pro nás je každý zápas těžký,“ připomíná. „Všechny týmy posílily a my nemůžeme kalkulovat a o někom říkat, že je lehký,“ přidává.

Fatra i přes výhru 3:1 zůstává v extraligové tabulce poslední. Už v pondělí čeká Čechmánka a spol. televizní duel v Brně. „Tam to taky bude těžké. Je to derby, hraje se večer a domácí smečaři do toho půjdou hlava nehlava,“ tuší Obdržálek.

Z nejhoršího už je snad jeho parta venku.

Uniqa extraliga volejbalistů, předehrávka 7. kolo

VSC Fatra Zlín – SK Volejbal Ústí nad Labem 3:1 (24, 20, -23, 19)

Nejvíce bodů: Adamec 21, Vašíček 18, Čech 15, Navláčil 12 – Parraguierre 16, Kramar 13, Januzovic a Tibitanzl 10. Rozhodčí: Gall, Kavala. Diváci: 253.

Zlín: Šulc, Čech, Čechmánek, Čech, Vašíček, Navláčil, Adamec, libero Viceník. Trenér: Obdržálek.

Ústí nad Labem: Kramar, Beer, Parraguierre, Tibitanzl, Melcher, Januzovič, libero: Kořínek. Střídali: Kasan, Šulava, Kobolka. Trenér: Salon.