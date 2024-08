V Piešťanech vybojoval první příčku za čas 8:24:04. Druhý skončil Rastislav Srnánek (ŠK Triatlon Pezinok, 8:46:04), třetí místo obsadil Jan Kundrat (Rocktechnik triatlon, 8:53:50).

Závod se konal na klasické ironmanové trase složené z 3,8 kilometru plavání (3 okruhy s výběhem), 180 kilometrů cyklistiky (6 okruhů) a 42,2 kilometru běhu (6 okruhů).

Cívela měl už od červnového Moraviamana v hlavě myšlenku Slovakmana vyhrát. Navíc v osobním ironmanovém rekordu.

,,Na závod jsem však ideálně nevyladil, protože se mi týden před Slovakmanem pokazila přehazovačka na kole a nová se mi špatně sháněla. Proto jsem byl 2 dny bez kola. Navíc jsem se den před závodem špatně vyspal, zhruba jenom 2 hodiny. Ve 3 hodiny ráno jsem ještě naháněl komára, který mi bzučel okolo ucha a doslova mi pil krev. Špatně spal jsem už 2 noci před závodem, proto jsem do Slovakmana šel s tím, že ho chci nějak vyhrát a být co nejrychleji v cíli. Ovšem na ironmanových distancích to není tak jednoduché, takže jsem si ho protrpěl víc, než jsem chtěl,“ přiznává Petr Cívela.

V Piešťanech měl však skvělý support, který mu dělaly mamka Pavla a kamarádka Katarína Zimenová.

,,Ale 4 minuty před startem jsem si náhodou všiml, že jsem v autě zapomněl čip časomíry a tak mi přibyl zbytečný stres navíc. Navíc start závodu byl podivný. Z ničeho nic se začal start odpočítávat, přestože jsme nebyli nějak seřazeni,“ divil se nositel barev klubu Titan Trilife Zlín.

Civela poté 2 okruhy plaval s Pavlem Horákem ze Zapro Teamu.

,,Pavel ale ve 3. okruhu zrychlil a dostal se přede mě a udělal si na čele mírný náskok. Celé plavání bylo velmi nepříjemné. Ve Váhu bylo hodně vodních rostlin, takže to bylo spíše hrabání, než nějaké technické plavání,“ prozradil triatlonista z Orlové.

Ten se v prvním depu probojoval na první pozici.

,,Na začátku cyklistiky jsem se ale zapracovával do tempa. Ve 2. z 6 okruhů už se mi jelo mnohem lépe. Až v posledním okruhu jsem zvolnil, abych se připravil na závěrečný běh. Rychlostní průměr na kole 40,7 km/h nebyl špatný, ale čekal jsem víc,“ tvrdí Petr Cívela, který se ve druhém depu trochu zdržel.

,,Věděl jsem, že mám na druhého v pořadí Rastislava Srnánka slušný náskok a že jsem nejlepším běžcem ve startovním poli. Proto jsem v depu nic nezanedbal,“ byl důsledný Ironman ze severu Moravy ve zlínských barvách.

Železný muž z Orlové se rozhodl absolvovat celý závod bez hodinek.

,,To ovšem vnímám jako chybu. Začátek běhu jsem kvůli tomu přepálil a v posledním okruhu mi tempo výrazně spadlo. Bylo to i tím, že s přibývajícími kilometry bylo velké horko. Náskok se mi i tak dařilo rychle navyšovat a v cíli jsem Srnánka porazil o 22 minut. Nakonec jsem také pokořil osobní ironmanový rekord. Do cíle jsem ale doběh zničený a byl jsem rád, že mám závod za sebou,“ nezapírá Petr Cívela.