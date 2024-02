Obnovená účast v I. lize jim během třetího únorového víkendu nevyšla. „Domácí“ zápas navíc odehráli mimo své zlínské hřiště.

Pane trenére, proč jste museli hrát jinde?

Město nás na hřiště nepustilo. Loni se měnila tráva, nechtělo, aby se zlikvidovala.

Jaké byly další kroky?

Žádali jsme o přeložení zápasu, na pozdější měsíce. Sezona je však hodně našlapaná, soupeř má dost mladých hráčů v U-20 a U-23, během repre srazů by byli bez nich. Utkání nám tak odmítli přeložit. Měli jsme alespoň možnost hrát na Markétě.

Kouč ragbistů o I. lize i Jihoafričanech: Potřebovali bychom alespoň čtyři!

Proti rezervě Tatry jste měli vysoké absence, že?

Sezona začala o čtrnáct dní dříve než loni. Chyběla nám spousta hráčů – ať už kvůli jarním prázdninám nebo dlouhodobě naplánovaným dovoleným. Do Prahy jsme přijeli bez osm hráčů základní sestavy, čtyř kluků v útoku, naopak s mladými nevyhranými juniory. Posily z Jižní Afriky budou k dispozici až v březnu. Věděli jsme, že to bude těžké, takový výsledek jsme ale nečekali.

Padli jste vysoko 10:67.

Chtěli jsme sehrát vyrovnaný zápas. I přesto, že za Tatru nastoupili mladí kluci se zkušenostmi z áčka, které v extralize hrává o medaile. Celkově nás přehráli, rozběhali, špatně jsme bránili. Zlomilo se to vyloučením Denise (Juříka), mezi 15. a 25. minutou jsme dostali čtyři pětky, inkasovali jsme i dál. Druhá půlka už byla vyrovnaná. Hrálo se o to, jestli položíme dvě pětky, abychom alespoň získali bod, což také nevyšlo. Tatra perfektně bránila.

Vypovídá tento výsledek o dalším nastolení soutěže?

Doufám, že ne. (úsměv) Hned v neděli nás čeká venkovní zápas se Slavií, největším favoritem I. ligy – má mladý, výborný tým, bude to s ní těžké. Budeme mít stejný problém, jestli přibudou dva lidi, tak to bude moc. Sezona nám pořádně začne za 14 dní domácím zápasem proti Bystrci. Doufáme, že se vrátí stabilní hráči, že to od března už bude lepší.

Po 30 letech vyhráli extraligový zápas. Juřík byl také u posledního vítězství

Jaké nyní máte ambice?

Chtěli bychom být do čtvrtého, ideálně třetího místa a poté se v play-off pokusit porvat o výsledek. Samozřejmě si vše musí sednout, musí se nám vyhýbat zranění. Sezona se ovšem bude lámat právě od března – když se nám podaří vyhrát semifinále, tak jsme v baráži.

Jak vidíte sílu ostatních soupeřů?

Tatra teď využila toho, že její áčko hrálo na Markétě. Několik kluků sice nastoupit nemůže, postavili silný mančaft, byli kompletní. Když se to rozmělní, tak věřím, že je porazitelná. Tlačit se určitě bude Vídeň, má ambice postoupit do naší extraligy, v prvním kole však prohrála se Slavií. (8:29 – pozn. red.) My jsme na úrovni Rakušáků, možná i lepší. Bystrc pustila hráče do Dragonu, takové ambice asi nemá.

Budete v letošní sezoně pomáhat i na hřišti?

Přes zimu jsem moc netrénoval, kolena jsou už v havarijním stavu. Tým mě sice hecuje, moc to ale nevidím. Když jsem se do toho navíc zapojoval aktivně, tak mně některé věci z pozice trenéra utíkaly. Spíše to vidím na podzimní exhibiční zápas, 80. výročí klubu. U toho asi definitivně pověsím kopačky na hřebík.

Do nové sezony jste vstoupili s novým prezidentem klubu. Mění se něco?

Pepa Iž odstoupil po 23 letech ze zdravotních důvodů. Richard Láník je jedním z našich bývalý hráčů. Čas ukáže, jaká to bude změna. Každopádně je to nový efekt, s klubem se pokusí pracovat, přivést do něj nové věci i peníze.

Ragby, I. kolo I. ligy

RC Zlín vs RC Tatra U23 10:67 (10:46)

Sestava Zlína: Pekáček, Kocháň, Horák, Smiřický, Pechal, Břešťák, Stoklásek, Mrlík (c), Štourač, Jandouš, Milink, Končák, Juřík D., Přibyl, Landt. Střídali: Šperka, Peterka, Holba.

Body Zlína: Landt a Juřík D. po 5 (P).