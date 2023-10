Borci ze Zlína odjížděli v první polovině října z Brna s prohrou 12:28, v nedělním domácím střetnutí pořád měli o co hrát. „Po dvaceti minutách jsme tam prohrávali 0:14, naštěstí jsme srovnali obranu. Soupeř poté sice více měl balon, bylo to však vyrovnanější,“ vrátil se Juřík ještě k úvodnímu zápasu.

Jaká byla odveta?

Byla to velká bitva. Věřili jsme, že máme na to, abychom tuto ztrátu zvrátili, opět se nám nedařila naše hra, Bystrc nás navíc předčila v obraně – byli mnohem rychlejší, kompaktnější. Dobře to odkopali. Ničím jsme je nepřekvapili, hráli jsme těžkopádně, pomalu, zbrkle. Bohužel jsme nedotáhli hodně akcí. Nedali jsme ani nějaké kopy. I kdybychom v závěru dali jednu dvě pětky, stejně by to nestačilo. Celkově jsme si to prohráli v prvním utkání.

Nastavovalo se netradičně dlouho.

Sám jsem šel na hřiště deset minut před koncem. I přes ošetření se nezastavoval čas, rozhodčí nám po pěti minutách řekl, že zbývá ještě dvanáct minut, prostoru tak zbývalo hodně. Po pětce Denise, který to otočil v náš prospěch, jsme mohli přidat ještě další. Pořád by nám to asi chybělo, nakonec to skončilo jen o bod.

Pětku jste mohl přidat i vy osobně, že?

Kdybych to přihrál, tak by z toho byla pětka. Možná by však už jen kosmeticky upravila skóre. Dílčí vítězství bylo, moc nás ale netěší.

Během utkání byla k vidění i menší strkanice…

Byla jak na straně střídaček, tak i na druhé straně. Hosté si mysleli, že to byla unfair hra, spíše se však jednalo o nešikovnost jejich hráče. Trochu se to vyhrotilo, vběhla do toho i jejich lavička. Na opačné straně „otevřeli“ našeho hráče, i v tomto případě se tam kluci trochu pošťuchali.

Podali jste si ruce, vše skončilo v pořádku…

Patří to k tomu. Emoce u toho jsou, bylo to vyhrocené. Na naší straně byla frustrace, že se nám nedaří hra, jak bychom si představovali. Věřili jsme, že to otočíme, že jsme schopni vyhrát i o dvacet třicet bodů.

Na jaře budete hrát I. ligu, do které se vracíte po pádu z extraligy. Dá se už teď prozradit, jaké to bude?

Bude to těžká soutěž, sami jsme si to vyzkoušeli. Čeká nás právě Brno-Bystrc, s námi spadla i Slavia. Silná je Přelouč, stejně jako Říčany. Znovu musíme sehnat Jihoafričany, aby nám zvedli hru, musíme se na to připravit, ať nehrajeme druhé housle.

Bude složité sehnat posily?

Něco už je rozjednaného. Vedeme jednání s hráčem, který u nás hrál na jaře, kdy byl výborný. Měl s námi být už na podzim, nějak to krachlo, tak uvidíme. Snažíme se, abychom jich měli více, alespoň čtyři.

Jsou skutečně tak velkou nadstavbou?

Zvednou hru i tréninkovou morálku. Navíc udělají řád ve hře, v samotném zápase. Když se nedaří, tak do toho sklouznou i oni, s tím se nic nenadělá, pak to nevytáhnou ani čtyři hráči. Je to kolektivní hra.

Očekáváte těžší soutěž než při vašem postupu do extraligy?

Určitě ano. Extraliga šla možná výkonnostně navrch, hlavně se hodně zvedla kvalita týmů druhého sledu. Například Brno-Bystrc má mladý tým, tito kluci by mohli být moji synové. (se smíchem)