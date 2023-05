To vše bylo smazáno, den D přišel v sobotu. Zlínští nastoupili proti pátému Dragonu Brno, se kterým na konci března doma padli 18:27. „Teď to pro nás byl nejdůležitější zápas sezony, možná i desetiletí. Šlo o hodně, Dragon mohl ztratit o hodně více než my. Chtěli jsme ho donutit k chybám, což se na začátku nepovedlo,“ mrzelo Juříka.

Pohledem zlínského kouče se zápas vyvíjel ve třetinách rovinách. „Dragon nás v prvních 30 minutách do ničeho nepustil, přehrával nás. Taky si vypracoval náskok 27:5,“ zmínil vedení favorita.

Kdekdo si v té chvíli pomyslel, že je rozhodnuto. Rozhodně ale nebylo. „Po půl hodině hry se to změnilo. Možná trochu polevili, my naopak začali hrát. Posledních 10 minut úvodní půlky nám patřilo, v poslední minutě jsme korigovali Denisem Juříkem,“ pochválil úspěšnou akci svého syna přes celé hřiště.

Od Zlína to nebylo vše. Hnal se za vyrovnáním. „Na začátku druhé poloviny jsme přidali další pětku, stáhli jsme na 27:20. Byli jsme na dostřel. Nakonec jsme i srovnali na 27:27. Mysleli jsme si, že už to zlomíme,“ věřil v zisk klíčového vítězství.

Staronový účastník extraligy byl na koni, po stažení velkého manka působil lépe i fyzickým dojmem. „Mohli jsme jít do vedení, bohužel jsme neproměnili trestný kop. Soupeři se to naopak podařilo, využil naší chyby,“ posteskl si Juřík.

Závěrečná čtvrt hodinka herně patřila hostům. „Dostali jsme se do několika šancí, zahrávali jsme autová vhazování, nevyhráli jsme však ani jeden z tří. Dragon se vždy ubránil. V posledních sekundách navíc položil pětku,“ přiblížil, jak brněnský favorit unikl přímému sestupu do druhé nejvyšší soutěže. S ním se naopak znovu musí vypořádat Zlín. „Všichni nás chválili, podali jsme perfektní výkon. Jednoznačně jde vidět progres,“ smekl před svými svěřenci.

Petr Juřík se po nepříznivém výsledku zamyslel, zda se sestupu dalo zabránit.

„Kdybychom šli do zápasu z páté nebo šesté pozice a hráli bychom doma, tak by byla větší šance. Před sezonou přitom takové umístění byla utopie. Kdyby se nám podařilo vyhrát už na Spartě a uspět v prvním zápase s Dragonem nebo bodovat s Vyškovem, tak by to mohlo být jiné.“

Nejen zlínské ragbisty čeká na podzim znovu pohár, do ligové soutěže se vrhnou na jaře. Nyní to však opět bude jen druhá nejvyšší soutěž.

„Plány ma novou sezonu jsou samozřejmě ještě moc brzy. Ideálně bychom se ale rádi hned vrátili do extraligy. Bude také záležet, zda bude mít šest, nebo osm mužstev, v případě první varianty by to bylo těžké,“ uvědomuje si Petr Juřík.

A jak by mohl vypadat kádr?

„Nějaké posily se rozjednávají. Stanovisko klubu je navíc takové, že by rádo udrželo Jihoafričany. Zároveň bychom chtěli posílit na klíčových postech, v první řadě určitě na mlýnu,“ nastínil trenér zlínských ragbistů.

