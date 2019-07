SLAVIČÍNSKÝ MATADOR JAROSLAV KUČERA SÁZÍ NA BOJOVNOST

,,Evropské mistrovství se v hlavním městě Maďarska odehraje ve dvou halách. Na zápasy a na tréninky v nich bude k dispozici 150 stolů. V 8 mužských a 8 ženských kategoriích se v něm prezentovalo celkem 3150 hráčů a hráček. Českou republiku reprezentuje 100 stolních tenistů a 20 členů doprovodu,“ podělil se s poznatky o mamutím podniku Jaroslav Kučera.

Stolně tenisového srdcaře z Valašska letos trápily zdravotní problémy. Proto si klade nezvykle skromné cíle.

,,V naší kategorii 70 – 74 let se prezentovalo 335 hráčů ze 48 zemí. K favoritům patří Karol Korbel, Ramberk z Dánska a Švéd Safei. Překvapit ale může i někdo z mladších hráčů. V této konkurenci bych chtěl postoupit ze základní skupiny. Potom se uvidí. Čtyřhru budu hrát s Jiřím Fafkem z Chomutova. S ním jsme ne loňském mistrovství světa v Las Vegas vybojovali bronzové medaile. V deblu bych tak mohl dosáhnout na příznivější výsledek. Letos mi však chybí herní praxe,“ přiznává Kučera, jehož největší zbraní v Budapešti bude především bojovnost.

ZLÍNSKÝ PETR POLÁK MYSLÍ NA DEBLOVOU MEDAILI

Českým želízkem v ohni by mohl být Petr Polák.

,,V Budapešti bych se chtěl prosadit ve dvouhře i čtyřhře. Zdravotně jsem fit a také mám natrénováno. Ještě bych potřeboval trochu štěstí při losu,“ přeje si nositel barev zlínského Orla.

Polák se na šampionát těší.,,Turnaj se bude hrát ve stejném prostředí, jako nedávné mistrovství světa jednotlivců. V Olympijském centru Bok Hall - Syma. Jedná se obrovský sportovní areál se třemi sportovními halami Navíc je stolní tenis pro Maďary historicky hodně úspěšný sport,“ tuší, že se šampionát vydaří, sportovní matador ze Zlína.

O to víc ho účast ve městě na obou březích řeky Dunaje motivuje. ,,Zejména ve čtyřhře myslím na mety nejvyšší. V deblu nastoupím s učitelem z Berlína Němcem Bernhardem Thielem.. S ním jsme v loňském roce získali v Las Vegas titul mistrů světa. A protože jsme si sedli herně i lidsky, tak věřím, že i v Budapešti se nám bude dařit,“ rád by i po mistrovství Evropy slavil zisk některé z medailí Petr Polák.

VELKÁ CENA ČESKA MASTERS V HOSTINNÉM

STOLNĚ TENISOVÝM MATADORŮM ZE ZLÍNSKA SE NA VÝCHODĚ ČECH DAŘILO

Generálkou na evropský šampionát byl pátý letošní turnaj Velké ceny Česka stolně tenisových veteránů v Hostinném. Tohoto turnaje se v 8 kategoriích mužů zúčastnilo 171 hráčů. V 5 kategoriích žen si v něm zahrálo 48 stolních tenistek.

Dařilo se Liboru Slováčkovi, který vyhrál hlavní kategorii padesátníků. Těch se na východě Čech sešlo 22.

Reprezentant Vsetína v základní skupině postupně překonal ve čtyřech setech Hardubeje (Jaroměř) a Pražana Zábranského také 3:1.

Ve vyřazovacích zápasech porazil ve čtvrtfinále Müllera (Hlubočany), v semifinále Štefana Sagáčika z Valašského Meziříčí a ve finále se utkal znovu s Josefem Zábranským, jehož díky důraznému pojetí zdola opět 3:1.

,,Se Sagáčikem jsme předváděli oboustranně útočný stolní tenis. V zápase proti klubovému kolegovi jsem se hned po servisu snažil dostat do tlaku a nepouštět Štefana do dlouhých výměn. Rovněž jsem si dával pozor, aby se soupeř nedostával do topspinové hry,“ netajil semifinálovou taktiku Libor Slováček.

,,Do finálového utkání se Zábranským jsem vstoupil razantně a první sadu jsem jednoznačně vyhrál. Zvládl jsem i druhý set. Ve třetím dějství jsem vedl 5:0. Za tohoto stavu ale došlo ke zvratu a stolní tenista z Prahy otočil na 5:9. Záhy ovládl i koncovku této pasáže střetnutí. Ve čtvrté sadě jsem prohrával 6:9. Pak už jsem ale neztratil ani bod a duel jsem doved do vítězného konce,“ radoval se z povedeného výsledku Slováček.

V konkurenci 33 pětašedesátníků se zviditelnil Petr Polák. Matador ze Zlína v klíčových soubojích si v osmifinále poradil se Slovákem z Bratislavy Obermayerem 3:1 a ve čtvrtfinále porazil ve čtyřech setech pardubického Valentu. V semifinále ale podlehl po pětisetové bitvě Rakovickém z Brna.

,,Po cenném skalpu Obermayera jsem Valentu udolal jistotou. S Rakovickým to byl vyrovnaný zápas. O výhře Brňana rozhodla až koncovka páté sady,“ informoval Polák.

Postup do finále po čtyřměsíční zdravotní pauze vybojoval mezi 37 sedmdesátníky Jaroslav Kučera. Člen SK Slavičín ve skupině prohrál s Pražanem Ambrožem 1:3, poté zdolal domácího Plecháče 3:0 a Antla z Olbramovic 3:2.

V pavouku pak postupně vyřadil v 1. kole Pražáka ze Soběslavi 3:0 (10, 11, 8), v osmifinále Haralíka 3:0 (9, 10, 9), ve čtvrtfinále nasazenou turnajovou trojku Vícha (oba Praha) 3:0 (7, 5, 7), v semifinále dalšího stolního tenistu z hlavního města Kočvaru 3:0 (4, 8, 11), aby ve finále už nenašel zbraň na Matějíčka z Jeseníku 0:3 (-7, -8, -6).

,,Proti Víchovi jsem se dokázal prosadit forhendovým topspinem. Rovněž souboj s Kočvarou jsem měl pod kontrolou. Ovšem v jeho závěru už jsem cítil, že mi dochází síly. Dobře rozehrané jsem měl i finále s Matějíčkem. Nad favoritem ze severu Moravy jsem v každém setu vedl o až o 6 bodů. V koncovkách každé sady mi ale chyběl důrazný útok,“ byl ovšem i se ziskem bronzové příčky spokojený Jaroslav Kučera.

VELKÁ CENA SLOVENSKA MASTERS V BRATISLAVĚ

V BRATISLAVĚ PETR POLÁK PORAZIL VE FINÁLE BUCZACKIHO

Petr Polák byl v přípravě na evropský šampionát hodně pilný. Týden před mistrovstvím ještě testoval formu na turnaji Velké ceny Masters v Bratislavě, kde ovládl kategorii pětašedesátníků.

Na cestě za ziskem první příčky ve čtvrtfinále zdolal Josefa Pořízka (Němčice nad Hanou) 3:0, v semifinále překonal Františka Justa z České Lípy 3:1 a ve finále porazil Jána Buczackiho (Tvrdošín) také 3:1.

,,S Pořízkem se velmi dobře známe. Nemáme se čím překvapit. Klíčová pro moji výhru nad soupeřem z Němčic nad Hanou byla skutečnost, že jsem od začátku do konce čtvrtfinálového souboje podal koncentrovaný výkon. S výborně hrajícím Justem to byl boj o každý míček. Podobně se vyvíjelo také finále. Buczacki je velmi nepříjemný hráč. Hraje s trávou na forhendu a umí s ní i zaútočit. Trápil mně pestrou a variabilní hrou. Zlomová byla koncovka čtvrtého setu. Tuto sadu jsem se štěstím vyhrál 16:14,“ dokázal prodat formu i v metropoli Slovenska Petr Polák.