V kategorii mužů 65 – 69 let si letos zahrálo 37 stolních tenistů z Česka a Slovenska.

Reprezentant Orla Zlín se české veteránské stolně tenisové Velké ceně naplno letos věnoval počtvrté v kariéře. V roce 2017 v ní zvítězil v kategorii šedesátníků, v sezoně 2018 skončil mezi pětašedesátníky na stříbrné pozici, o rok později v roce 2019, podobně jako v letošním roce kategorii pětašedesátníků vyhrál.

,,Do veteránské sezony 2021 jsem šel s mírnými obavami. Moje tělo už stávkuje. Bolela mě záda, sužovala mě zranění s oběma koleny i stehenního svalu. Nicméně říkal jsem si, že už to v mém věku lepší nebude a tak jsem se snažil se zdravotními neduhy porvat. Nakonec jsem letos odehrál všech šest turnajů. Některé ale se sebezapřením. Nejvíc spokojený jsem byl v turnaji v Havířově. V něm mě objektivně nic neomezovalo, neprohrál jsem v něm ani set a neskutečně jsem si ho užíval,“ přiznal Petr Polák.

Ke skalpům soupeřů mu pomáhaly dlouholeté zkušenosti z vyšších soutěží.

,,Většina z nich proto měla ze mě respekt,“ prozradil Polák.

Ten do závěrečného Master v Hluku nešel v nejideálnějším rozpoložení. Na Slovácku potřeboval skončit do pátého místa, aby v kategorii pětašedesátníků celkově zvítězil. To se mu nakonec podařilo.

,,Těsně před tímto turnajem mě pozlobila viróza. Z postele jsem vstal až dva dny před odjezdem do Hluku. A i když to na Slovácku nebyla žádná hitparáda, tak jsem si vývoj turnaje pohlídal. S výsledky na hluckých stolech jsem spokojený,“ tvrdí stolní tenista ze Zlína.

Ten v Hluku postupně porazil Samuela Krauze z Janovic 3:0, prohrál s Jaroslavem Schwanem (Opava) 1:3, překonal Milana Ducháče z České Skalice 3:1 a poradil si se strakonickým Josefem Jungvirtem 3:0

,,Krauz byl příjemný soupeř s oboustranným, ale ne příliš razantním kontrem. Schwana zastihl turnaj ve formě. Stolní tenista z Opavy, který se za stolem na rozdíl ode mě dobře pohyboval, mě přehrával oboustranným topspinem. V duelu s Ducháčem jsem se dokázal vyrovnat s jeho nepříjemnou trávou na bekhendu, dostal jsem ho do pohybu a donutil ho k chybám. Rovněž Jungvirt měl trávu na bekhendu. Stolní tenista z jihu Čech ale jenom čekal na moje chyby, kterým jsem se vyvaroval,“ zavzpomínal na úvodní utkání na Uherskohradišťsku Petr Polák.

V dalších soubojích si poradil s Jaroslavem Hofmanem z Malešic 3:1, podlehl Ivanovi Studeckému z Vrchlabí 1:3 a zdolal Romana Kratochvíla z Nového Jičína 3:0.

,,Hofman je můj neoblíbený soupeř. Hraje jednoduchou hru bez topspinu, ale ostrým kontem mě dostává pod tlak. Výhru nad ním jsem musel i s pomocí účinného servisu pracně vybojovat. Studecký vynikal pohybem i pestrou hrou. Dobře bránil i útočil. V Hluku jsem si s ním na rozdíl od předchozích turnajů i s ohledem na momentální indispozici neporadil. Proti Kratochvílovi si mi dařilo podání a v zápase s ním jsem ho většinou předešel v rozehrávce i zakončení jednotlivých výměn,“ upozornil Polák.

Úspěch pak náležitě oslavil. ,,Spontánně přímo v Hluku. S ostatními soupeři jsem si připil šampaňským přímo z poháru,“ užíval si závěr letošní sezony jeden z nejlepších stolně tenisových veteránů ve Zlínském kraji.

Sportovní matador ze Zlína se momentálně cítí dobře. Do konce letošního roku chce ještě pomoc svému diviznímu družstvu Orel Zlín k co nejlepšímu umístění po polovině soutěže. Plány už ale spřádá i na další sezonu.

,,V ní bych chtěl uspět na mistrovství Evropy v italském Rimini. Šampionát se snad uskuteční na přelomu června a července,“ doufá osmašedesátiletý Petr Polák, že se v roce 2022 stolně tenisoví matadoři sejdou na Apeninském poloostrově.

UMÍSTĚNÍ PETRA POLÁKA V JEDNOTLIVÝCH TURNAJÍCH VELKÉ CENY ČESKOMORAVSKÉHO KLUBU VETERÁNŮ V ROCE 2021:

Hostinné (26. června): 3. místo.

Holice (17. července): 2. místo.

Havířov (7. srpna): 1. místo.

Liberec (4. září): 2. místo.

Jaroměř (9. října): 2. místo

Hluk (20. listopadu): 3. místo.

CELKOVÉ POŘADÍ V KATEGORII PĚTAŠEDESÁTNÍKŮ VE VELKÉ CENĚ ČESKOMORAVSKÉHO KLUBU VETERÁNŮ 2021:

1. Petr Polák (Orel Zlín) 1910 bodů

2. Ivan Studecký (Vrchlabí) 1710 bodů

3. Jaroslav Hofman (Malešice) 1600 bodů

4. Jaroslav Schwan (Opava) 1570 bodů

5. Roman Kratochvíl (Nový Jičín) 1550 bodů

6. Jaroslav Hrčka (Bor u Tachova) 1490 bodů

7. Josef Jungvirt (Strakonice) 1360 bodů

8. Samuel Krauz (Janovice) 1180 bodů