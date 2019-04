,,Turnaj jsem odehrál s ortézou. Z lyžování mě limitovalo poraněné koleno,“ upozornil Polák, který bez problémů ovládl základní skupinu.

V pavouku pak postupně porazil ve čtvrtfinále Justa z České Lípy 3:1, v semifinále Pražana Hofmana rovněž 3:1 a ve finále dalšího hráče z hlavního města Pištoru 3:2.

,,Justa jsem hlavně v úvodních dvou setech zaskočil důraznou topspinovou hrou. Soupeř vůbec nestačil čelit mému útočnému pojetí,“ radoval se z cenného skalpu silného soupeře České Lípy Petr Polák.

Ten byl úspěšný i v dalších vyřazovacích partiích. ,,V duelu s Hofmanem stolnímu tenistovi z Prahy v první sadě vycházela taktika postavená na prudkém servisu a riskantnímu razantnímu útoku. Od druhého setu už jsem se s tímto jeho pojetím srovnal a soupeřovi z hlavního města jsem vnutil svůj způsob hry,“ prozradil nositel barev Orlu Zlín.

,,Podle očekávání mě ale nejvíc zlobil Pištora. Ten má kombinaci trávy se softem, kterou využívá i s přispěním otáčení rakety. Pražan je navíc pohyblivý a umí obranu i útok. Nicméně ve finálovém zápase jsem byl koncentrovaný na každou výměnu, což nakonec vedlo k těsnému vítězství. Rozhodující pátou sadu jsem totiž vyhrál 15:13,“ užíval si další sportovní triumf v kariéře zlínský stolně tenisový matador Petr Polák.

V Neratovicích se dařilo i dalším stolním tenistům ze Zlínského kraje. V ženské kategorii do 49 let vybojovala postup do semifinále Iveta Zámečníková ze zlínského Orla. Podobně se vedlo i Otmarovi Mergenthalovi z Kroměříže mezi padesátníky, který mezi nimi postoupil mezi čtyři nejlepší hráče.

Zklamaní jsou naopak dva favorité mužské kategorie padesátníků. Štefan Sagáčik (Valašské Meziříčí) a vsetínský Libor Slováček vypadli v této společnosti už ve čtvrtfinále. Sagáčik prohrál s pozdějším vítězem Vladimírem Jelínkem z Turnova 1:3 a Slováčka vyřadil Mergenthal rovněž po výsledku 1:3.

,,Do Neratovic jsme jeli autem společně se Sagáčikem z Valašska 370 kilometrů. Já jsem si na severu Čech zahrál 3 zápasy, Štefan 4 utkání. Čtvrtfinálovou partii s Mergenthalem jsem měl ale velmi dobře rozehranou. S kroměřížským stolním tenistou jsem vedl 1:0 na sety a 8:3 v sadě druhé,“ mrzelo brzké vyřazení v turnaji Libora Slováčka.