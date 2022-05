Polák v Podkrkonoší bez problémů ovládl svoji základní tříčlennou skupinu. Poté v pavouku ve čtvrtfinále s přehledem zdolal Vladimíra Rákosníka (Stěžery) 3:0, v semifinále si hladce ve třech setech poradil s Pavlem Šimonovským z Frýdku-Místku. Zastavil ho až ve finále Ivan Studecký. Se stolně tenisovým matadorem z Vrchlabí prohrál 1:3.

,,V souboji o první příčku jsem nehrál špatně. Soupeř ale využil své atypické hry s trávou. Zahrál spoustu skvělých bekhendových topspinů softem, z forhendu výborně trávou bránil a do vyšších míčů dokázal překvapivě zaútočit. Zápas proto vyhrál zaslouženě,“ uznal Petr Polák.

S druhým místem je však spokojený. ,,Díky postupu do finále v Hostinném jsem si po turnaji na Trutnovsku upevnil v průběžném pořadí mezi pětašedesátníky první místo,“ upozornil ještě Polák.

V Hostinném se zviditelnili i další stolní tenisté ze Zlínského kraje. Antonín Vlk z Ostrožské Nové Vsi postoupil mezi osmdesátníky rovněž do finále. V něm se musel smířit s porážkou od Slováka Júliuse Halody. Tatiana Téglová z Valašského Meziříčí postoupila do semifinále ve společné kategorii žen nad 40 let a nad 50 let. Semifinálovou účast si ve společnosti padesátníků zaknihoval Libor Slováček (KST Vsetín).

V Hostinném si v 8 mužských kategorií zahrálo celkem 142 stolních tenistů. Ve 4 ženských kategoriích bojovalo 38 hráček. Turnaj se hrál na 20 stolech.

Velká cena Českomoravského klubu veteránů je v letošní sezoně složená z 8 turnajů. Další čtvrtý turnaj se uskuteční v sobotu 14. května v Holicích.