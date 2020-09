Petr Polák zvítězil ve stolně tenisové Velké ceně Slovenska veteránů. Reprezentant Orla Zlín v Mútném v kategorii mužů 60 – 64 let v klíčových zápasech postupně porazil ve čtvrtfinále Gabriela Mikleho (Želizovce) 3:1, v semifinále Viliama Sýkoru (Krupina) 3:0 a ve finále Milana Zadubence z Bratislavy 3:2.

stolní tenista Petr Polák | Foto: archiv Petra Poláka

,,Nebezpečný levoruký Mikle hraje hodně riskantně. Stolního tenistu z Nitranského kraje se mi ale dařilo držet na bekhendu a eliminovat jeho ostrý forhendový topspin. Herní styl univerzálního Sýkory, který má oboustranný útok, mi vyhovoval. Matadora z Krupiny jsem překonával nátlakovou hrou. Se Zadubencem to bylo velké drama s dobrým koncem. Bylo to však utkání jako na houpačce. V 5. setu jsem si ale za nepříznivého stavu 1:4 vzal oddechový čas. To se mi vyplatilo a tuto sadu jsem nakonec vyhrál 11:9,“ radoval se z turnajového triumfu na Slovensku Petr Polák.