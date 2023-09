Petr Vabroušek si po loňské úspěšné premiéře na červnovém Mistrovství světa v dvojitém Ironmanu v Oregonu v USA delší dobu pohrával s myšlenkou vyzkoušet si dva samostatné Ironmany ve dvou dnech. Ve Skandinávii se mu to podařilo.

Ironmany v Kalmaru a Kodani, Ultraman v račicích, Petr Vabroušek | Foto: se svolením Petra Vabrouška

V sobotu 19. srpna se postavil na start Ironmana v Kalmaru. Ve Švédsku skončil v kategorii pětačtyřicátníků v čase 9:39:52 na 3. místě.

,,V tomto Ironmanu jsem závodil s rezervou a snažil se nenechat se strhnout soupeři. Po závodu jsem se ale cítil hodně unavený. K tomu určitě přispěla i vytrvalá mlha a vítr na kole, hlavně ovšem hodně kamenné dlažby v maratonu,“ přiznal Vabroušek.

Ten se ještě večer a v noci autem, které řídil kamarád Dušan Horák, přesunul do Dánska, aby v neděli 20. srpna absolvoval v Kodani druhého víkendového Ironmana.

V Dánsku ve své kategorii díky času 9:53:35 obsadil 8. místo. Tím se postaral o světový rekord ve dvou Ironmanech ve dvou dnech.

,,Byl to skvělý, ale trochu bolestivý zážitek,“ nezapíral po doběhu do cíle v Kodani reprezentant Titan Trilife Zlín.

,,Závod jsem odstartoval ze zadních pozic. To ovšem nebyla nejlepší taktika, protože jsem se následně musel trvale probojovávat dopředu přes zhruba 1000 pomalejších plavců. Poté jsem na kole, kdy se po dvou hodinách jelo pořád v dešti, snažil jet co nejrychleji. V hlavě jsem totiž pořád měl myšlenku i v Dánsku pokořit ironmanovou hranici pod 10 hodin. To se mi dařilo a po průběžné 10. příčce po plavání jsem do druhého depa dojel na pozici kolem čtvrtého až pátého místa. V závěrečném maratonu jsem se kolem 20. kilometru posunul v mé kategorii na 3. místo, ale ve zbytku závodu mě předběhlo šest soupeřů a do cíle jsem doběhl desátý,“ prozradil Petr Vabroušek.

Ten po návratu domů odpočíval? Nikoliv. Od pátku 25. srpna do neděle 27. srpna ho totiž čekala další výzva, kdy chtěl vyhrát závod Ultra Czech 515 kilometrů Račice.

Ultramana v severních Čechách nakonec ovládl v čase 22:43:05, na stříbrné pozici skončil Jiří Šlégl (TJ Sokol Praha 4, 24:27:16), třetí byl Rostislav Procházka (Tri Klub České Budějovice, 24:57:30).

,,Závod v Račicích byl rozložený do tří dnů. V pátek nás čekalo 10 kilometrů plavání a 145 kilometrů jízdy na kole. V sobotu následovalo 276 kilometrů cyklistiky a v neděli byl na programu 84,4 kilometrový běh. Každý den se musel zvládnout v limitu maximálně 12 hodin,“ představil českého Ultramana Vabroušek.

Ten první den v pátek 25. srpna dosáhl v 10 kilometrovém plavání a na trati 145 kilometrů cyklistiky, výsledného času 7:08:44.

,,Byl to test odolnosti na vedro. Plaval jsem v povoleném neoprenu a tak to byl ve vodě s teplotou kolem 28 stupňů se sluncem, které pálilo do zad, velký zážitek. V depu jsem to 5 minut rozdýchával. Na kole jsem se ve 34 stupních neochladil. Obloha se trochu zatáhla až na posledních 15 kilometrů,“ zavzpomínal na první den račického Ultramana Ironman z Malenovic.

Druhý den v sobotu 26. srpna reprezentant Titan Trilife Zlín zajel na trati 276 kilometrů cyklistiky čas 7:35:55.

,,Od startu se jelo v hustém dešti. Nebylo to příjemné, ale doufal jsem, že po pátečním vedru bude pršet co nejdéle. Ovšem po zhruba 3 hodinách vyšlo slunce a v okolí Račic začala pravá Havaj. Sobotní cyklistika tak byla ještě náročnější, než ta páteční,“ upozornil Vabroušek.

Třetí den v neděli 27. srpna se Ironman z Malenovic v 84,4 kilometru dlouhém běhu blýskl časem 7:58:26.

,,Téměř celý závod se běželo v dešti. Od startu jsem zvolil svižnější tempo, abych se odpoutal od soupeřů. S přibývajícími kilometry jsem si už vývoj závodu kontroloval. Úsilí jsem si rozvrhl tak, abych závěrečný 84 kilometrový běh zaběhl pod 8 hodin,“ byl v cíli spokojený Petr Vabroušek.