Stříbrný další Čech David Jílek byl v cíli jenom o necelou minutu pomalejší, třetí místo vybojoval v čase 9 hodin a 11 minut Slovák Mário Kovár.

,,Závod, v němž se představilo 52 triatlonistů z 8 zemí, se konal v alžírské části Sahary v Oáze Taghit. Plavalo se přímo v Oáze. Voda ale měla jenom 9 stupňů. Proto byla první část Ironmana zkrácena na polovinu. Cyklistika se jela na zvlněné trati a byla rozložená do pěti okruhů. Závěrečný maraton se z poloviny běžel v písku mezi dunami a z poloviny v kopcích po asfaltu,“ přiblížil prostředí v Alžírsku malenovický železný muž.

Reprezentant klubu Titan Trilife Zlín se na severu Afriky proto musel přizpůsobit hodně náročným podmínkám.

,,Ráno na startu bylo jenom 6 stupňů. V průběhu maratonu se však teplota vyšplhala na 25 stupňů. Hlavně při cyklistice foukal nepříjemný silný vítr,“ upozornil Vabroušek.

Ten také popsal vývoj závodu. ,,V nádherných kulisách alžírské Sahary se mi překvapivě dobře plavalo. Od startu jsem se držel na čelní pozici. O tu jsem přišel v prvním depu při kompletním převlékání. To se mi však vyplatilo. Před Davida Jílka na první příčku jsem se znovu vrátil na 120 kilometru cyklistiky. Do druhého depa jsem si pak přivezl zhruba dvouminutový náskok. Ten jsem potom až do 30 kilometru závěrečného běhu kontroloval. V tomto úseku ale David zrychlil tempo a 5 kilometrů před cílem už jsem před ním měl jenom pětatřicetisekundový náskok. Na konci maratonu jsme pak oba sprintovali. Zlatou pozici a tím i obhajobu prvenství v závodu v Oáze Taghit se mi však podařilo uhájit,“ potěšil další ironmanový úspěch v kariéře Petra Vabrouška, kterému se na africkém kontinentu daří.

,,Už v roce 2000 jsem tam vyhrál Ironmana v Kapském městě. Zopakovat totéž o 20 let později na těchto distancích je z říše snů,“ těší Vabrouška.

V Alžírsku se v závodu štafet na půlmaratonské vzdálenosti představil i jeho syn Filip Vabroušek. Ten zaběhl nejrychlejší běžecký čas 1 hodina a 31 minut a jeho štafeta vybojovala stříbrnou příčku.