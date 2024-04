Petr Vabroušek si může zaknihovat další sportovní úspěch. Reprezentant Titan Trilife Zlín vybojoval první příčku v mužské kategorii 50 – 54 let v závodu světové série Ironman v jihoafrickém Port Elizabeth.

Ironman v Port Elizabeth v Jihoafrické republice, Petr Vabroušek | Foto: se svolením Petra Vabrouška

Na trati složené z 3,8 kilometru plavání, 180 kilometrů cyklistiky a 42,2 kilometru běhu, dosáhl výsledného času 9:52:48. Druhé místo obsadil v čase 10:44:29 domácí borec Clinton Haley, na bronzové příčce skončil Benoit Racadot z Francie (10:51:50).

V Ironmanu South Africa ve všech kategoriích startovalo 2000 triatlonistů z 35 zemí.

Vabroušek do Jihoafrické republiky s českou výpravou přiletěl ve čtvrtek večer 3 dny před startem nedělního závodu.

,,Proto byla aklimatizace minimální. Kvůli zpoždění letu jsme 2 noci strávili na cestě bez pořádného spánku. V průběhu přesunu z Česka do Jihoafrické republiky jsem si jenom trochu zaplaval a zaběhal v Dauhá. V pátek a v sobotu už v Port Elizabeth jsem vyzkoušel všechny tři disciplíny, abych si trochu osahal trasy – vlny v moři, sjezdy na kole a bosoběh po pláži na naladění chodidel,“ prozradil Ironman z Malenovic.

Ten před závodem doufal, že na rozdíl od několika předešlých ročníků nebude letos plavání zrušené nebo zkrácené. Ovšem při pohledu na rozbouřené moře si spousta soupeřů zkrácení plavání přála, ale pořadatelé ne.

Začátek Ironmana na pobřeží Indického oceánu se Vabrouškovi povedl.

V plavání dlouhém 3,8 kilometru v 19°C vodě, dosáhl času 1:02:24.

,,Plán vystartovat mezi prvními vzal rychle za své. Nepatřím k těm, kteří se ve startovním koridoru tlačí už 30 minut před startem. A tak ke kličkování ve vlnách přibylo i kličkování mezi kličkujícími plavci. Plaveckou část závodu jsem si však užíval a po 62 minutách příjemného houpání jsem krásně trefenou vlnou spokojeně ,,přisurfoval“ až na pláž a nepříjemná část závodu byla za mnou,“ zavzpomínal na úvod jihoafrického Ironmana Petr Vabroušek.

Cyklistická část měřila 180 kilometrů. Reprezentant Titan Trilife Zlín na kole zajel čas 5:11:23.

,,Přesto, že prvních 40 kilometrů vedlo převážně do kopce, tak jsem jel průměrnou rychlostí těsně nad 40 kilometrů za hodinu. Nebylo to životní formou, ale větrem. Dalších 50 kilometrů už to taková zábava nebyla a hlavně podél mořského pobřeží jsem pak jel v některých úsecích po rovině průměrnou rychlostí 20 kilometrů za hodinu. A ve druhém okruhu bylo ještě hůř,“ přiznal Vabroušek, který na trati v jednou úseku potkal nejsmrtelnějšího evropského hada zmiji jedovatou.

Do druhého depa přijel s 20minutovým náskokem před Clintonem Haleyem.

,,Ani v závěrečném maratonu vichr nepolevoval a opět to bylo proti větru místy naplno pouze rychlostí chůze. Ještě, že většinu trati lemovaly zástupy diváků, kteří běžce trochu schovali. Ale běželo se

mi velice dobře, a když jsem dostal na 30. kilometru informaci, že v mojí kategorii vedu o 48 minut, tak jsem si mohl závěr závodu vychutnat na pohodu a v družné komunikaci se soupeři, diváky i obsluhou občerstvovaček,“ byl v cíli maximálně s výsledkem i výkonem spokojený Petr Vabroušek.

Ten večer po vyhlášení výsledků s ostatními českými Ironmany ještě navštívil Addo park s volně žijícími slony, lvy, nosorožci, zebrami a žirafami. V úterý ráno pak odletěl domů do Malenovic.

Nyní se malenovický železný muž bude přepravovat na extrémního Grizzlymana, který se koná v sobotu 25. května. Poté bude závodit v sobotu 1. června v Czechmanovi.