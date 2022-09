Vabroušek v 3,8 kilometru dlouhém plavání zaplaval čas 56:20, na kole zajel čas 4:34:57 a závěrečný maraton zaběhl za 2:59:08.

,,Spokojený jsem se všemi disciplínami,“ pochvaloval si po závodu Petr Vabroušek.

V Podersdorfu v porovnání s minulými roky letos trochu pozměnili trať.

,,Kvůli nízké vodě bylo plavání přesunuto do St. Martina. Znamenalo to 10 kilometrů cyklistické rozcvičky navíc. Byl to pěkný doplněk k mé obvyklé předzávodní rutině,“ přiznal s úsměvem Vabroušek.

Ve St. Martinu se mu plavalo skvěle.

,,Plavalo se ve vodě se 4 smyčkami s 3 krátkými australskými výstupy,“ upozornil Ironman z Malenovic, který vylézal z vody na pozici kolem dvanáctého místa.

,,Na prvních 60. kilometrech cyklistiky foukal rozumný vítr. Poté ale vítr zesílil. Přesto jsem do druhého depa dojel na deváté příčce. Před závěrečným během jsem však věděl, že jsou vpředu většinou silní běžci. V maratonu se mi však dařilo a do cíle jsem doběhl na 6. místě,“ potěšil povedený výsledek v Rakousku Petra Vabrouška.