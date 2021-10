Závod XTRI Greek Hero se koná v sobotu 16. října. Do Řecka Vabroušek odletí ve středu 13. října.

Ten proto vzhledem k nulové aklimatizaci v těchto podmínkách zvolil režim pomalejšího běhu. ,,A byl jsem rád, že jsem v tomto tempu doběhl do až cíle,“ přiznal.

,,Na kole na trati se spoustou prudkých kopců a nebezpečných sjezdů mi pak chvíli trvalo, než jsem se dostal do optimálního tempa. Od 90. kilometru jsem se však posunoval dopředu. Závěrečný maraton byl pak zábavný. Běželo se v něm po asfaltu ve městě, po stezce v přírodě, ale také po dlažbě se spoustou malých cihel kolem místní laguny. Co však nebylo zábavné, bylo velké horko. Pocitová teplota byla 40 °C,“ prozradil Vabroušek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.