Se ziskem stříbrné příčky v kategorii Age group mužů nad 50 let v Ironmanu na Novém Zélandu se vrátil domů Petr Vabroušek. Triatlonista z Malenovic v Taupu dosáhl na klasické trati složené z 3800 metrů plavání, 180 kilometrů cyklistiky a 42,2 kilometru běhu, výsledného času 9 hodin 37 minut. Zvítězil John Hughes z Austrálie, který se prezentoval časem 9 hodin a 18 minut, třetí skončil v čase 10 hodin a 2 minuty Kipsan Beck z Indie.

Petr Vabroušek v Ironmanu na Novém Zélandu | Foto: se svolením Petra Vabrouška

,,V Taupu jsem naposledy závodil před 10 lety ve 30. ročníku tohoto závodu. Letos v Age group jsem si to ve 40. ročníku nejstaršího Ironmana na světě užil víc,“ tvrdí Vabroušek.

V Taupu bydlel 100 metrů od startu závodu. Startovalo se tam tradičně hromadně.

,,To mám rád. Radost mi pokazilo jenom vlnobití. Voda měla příjemných 21°C a byla průzračně čirá. Po startu z levé strany u břehu jsem si chvíli myslel, že vedu celé startovní pole. Ale to jen do chvíle, než jsem se propracoval doprava blíže k bójkám a z vrcholu vlny jsem zahlédl spoustu plavců přede mnou. Nastala stíhací jízda z háku do háku a to mě bavilo, protože jsem přeplaval zhruba 100 plavců a z rozbouřené vody jsem vylézal za solidních 63 minut v mojí kategorii na 3. místě,“ zavzpomínal na začátek novozélandského Ironmana Petr Vabroušek.

Ten pak prudký kopec z jezera do prvního depa vydýchal.

Cyklistika s celkovým převýšením 1200 metrů začínala prudkým stoupáním.

,,Až na obrátku v Rotorui, kdy se jelo po větru, jsem držel průměrnou rychlost 42,8 kilometru za hodinu. Nazpět ovšem protivítr postupně sílil. Na rovině jsem jel průměrnou rychlostí 25 kilometrů. Opravdovou lahůdkou byly táhlé kopce. Všichni ale měli stejné podmínky a tak jsem se obrnil trpělivostí a rychlostí chůze jsem postupně předjížděl jednoho flustrovaného soupeře za druhým. Trpělivost se mi vyplatila, protože do druhého depa jsem přijel v mojí kategorii na prvním místě,“ prozradil malenovický železný muž.

Maraton rozběhl v tempu 4:30 na kilometr.

,,A byl jsem si téměř jistý, že pobyt na první pozici udržím. Nejlepší maratonské časy v naší kategorii se totiž pohybují kolem 3 hodin a 20 minut a tak jsem se těšil na dlouhý oslavný běh prosluněnou promenádou. Ale nevím, kde se stala chyba. Australan Hughes vyběhl v tempu 4 minuty na kilometr a na metě 18. kilometru zlikvidoval můj náskok. V tomto úseku mi bylo jasné, že už ho ve zbytku maratonu nedostihnu. Ovšem protože jsem měl na třetího v pořadí Inda Becka půlhodinový náskok, tak jsem si závěrečných 20 kilometrů vychutnal a do cíle jsem doběhl na druhé příčce,“ mírně zalitoval promarněné příležitosti kategorii padesátníků na Novém Zélandu vyhrát Petr Vabroušek.

Malenovický Ironman si však po třech slotech mezi profesionály z Nového Zélandu odvezl první v Age group a už se může těšit na 17. start v říjnovém Havajském Ironmanovi.

V Taupu se dařilo také Dušanovi Horákovi z Titan Trilife Zlín, který ve své kategorii v náročných podmínkách vybojoval 30. pozici a závod dokončil v čase pod 12 hodin.