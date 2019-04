V oblíbeném závodu se o víkendu představí triatlonista Petr Vabroušek. V sobotu brzy ráno SELČ se popáté v kariéře postaví na start tropického Ironmana v Taiwanu.

Ironman Petr Vabroušek | Foto: archiv Petra Vabrouška

,,Do Asie jsem odletěl v neděli 21. dubna z Prahy přes Dubaj a Taipei. V hlavním městě Taiwanu jsem přenocoval a v úterý ráno jsem se přesunul vlakem do místa konání závodu do Taitungu,“ informoval železný muž z Malenovic.