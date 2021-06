A ani v sobotu nebude osminásobný vítěz Moraviamana na startu v Otrokovicích chybět.

„I přes svlj věk bude pořád patřit k tomu nejlepšímu. Očekávám, že opět bude bojovat o medailové příčky,“ očekává Jiří Daně, šéf sobotního závodu, který startuje tradičně v 7 hodin plaveckou částí v Otrokovicích na Štěrkovišti.

Ikona domácího podniku se na další klání svědomitě připravovala a rozhodně nedá svým i o generaci mladším závodníkům nic zadarmo.

„V posledním období jsem se zaměřil na posilování a plavání. A jaký mám cíl? Užít si se soupeři skvělý den a vybojovat co nejlepší výsledek,“ hlásí expert na vytrvalostní disciplíny Petr Vabroušek.

Jak jste před Moraviamanem ladil formu?

Klasicky. V posledních čtyřech týdnech lehčími tréninky. Každý týden jsem odtrénoval zhruba 20 hodin. Tento týden byl ale objem poloviční.

Kde tréninky probíhaly?

Tradičně jenom ve Zlíně a okolí. Vyhovuje mi připravovat se v domácím prostředí. Většinu běžeckých tréninků jsem absolvoval se synem Filipem. Část plaveckých a cyklistických i s dcerou Věruškou. Bylo to skvělé.

Jakou v sobotu zvolíte taktiku?

Dobře si rozložím síly. Očekávají se totiž tropické teploty nad 30 stupňů a na ty letos nebylo moc příležitostí se adaptovat. Takže zpočátku budu plavat a pojedu na kole s rezervou. Postupně bych chtěl zrychlovat a se silami vydržet až do finiše.

Co bude v letošním Moraviamanu rozhodovat?

Co kdo natrénoval v posledních šesti až 12 měsících. A kdo to navíc dokáže v sobotu na otrokovických tratích prodat.

Kolikrát jste si v Moraviamanu už zazávodil?

V závodě jednotlivců dvanáctkrát. Moraviamana jsem osm krát vyhrál. Naposledy ve 42 letech v roce 2015. Tenkrát jsem dosáhl času 8:44:19. V loňském roce se kvůli korovavirové pandemi tento závod v Otrokovicích nekonal. Ale v zatím posledním jeho ročníku v roce 2019 jsem v čase 9:00:35 obsadil čtvrtou příčku.

S jakým výsledkem budete v sobotu spokojený?

Pokud na trati prodám to, na co mám. Ale na jaké umístění to bude stačit, tak to nemám podle čeho odhadnout, protože letos odpadl i tradiční velký test pardubický Czechman. Snad se umístím někde v popředí.